ABD'den 60 ülkeye yeni gümrük tarifesi: Türkiye de listede

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturmaların tamamlanmasının ardından, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını yasaklamayan veya bu yasağı etkin şekilde uygulamayan 60 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri uygulanacağını duyurdu.

Belirli ürün muafiyetleri hariç olmak üzere ABD ithalatının yüzde 99,4'ünü kapsayan düzenleme kapsamında, ticaret ortaklarına yüzde 10 veya yüzde 12,5 oranında ek gümrük vergisi getirildi.

Türkiye'ye yüzde 12,5 vergi

Karara göre, zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatına yasak getiren veya bu yasağı ticaret anlaşmalarıyla taahhüt eden ülkelere yüzde 10, böyle bir ithalat yasağı bulunmayan ülkelere ise yüzde 12,5 gümrük vergisi uygulanacak.

Türkiye, Çin, Hong Kong, Avustralya, Yeni Zelanda, Vietnam, Rusya, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Güney Afrika ve diğer birçok ülkeyle birlikte yüzde 12,5 gümrük vergisine tabi tutulacak.

Buna karşılık Kanada, Birleşik Krallık, Hindistan, Endonezya, Malezya, Meksika ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu ülkeler için tarife oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

Bugün yürürlüğe girdi

Yeni tarifeler, 24 Temmuz itibarıyla ABD'ye giriş yapan veya depolardan çekilen ürünler için uygulanmaya başlandı.

ABD yönetimi mart ayında, zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle söz konusu ticaret ortakları hakkında soruşturma başlatmıştı.

Yeni karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü kapsamında uygulamaya koyduğu ve en fazla 150 gün süreyle yürürlükte kalabilen yüzde 10'luk küresel tarifenin sona ermesinden hemen önce açıklandı.