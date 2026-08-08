ABD'den Güney Kafkasya'ya 201 milyon dolarlık yatırım desteği

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Orta Koridor" olarak da bilinen Trans-Hazar Ticaret Rotası üzerindeki özel sektör yatırımlarını destekleyecek olan Trans-Hazar Girişim Fonu'nun onaylandığını açıkladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan barış mutabakatının birinci yıl dönümü kapsamında açıklama yapan Rubio, yeni seçilen yönetim kurulu ve ABD hükümetinin sağladığı 201 milyon dolarlık fonla birlikte girişimin "faaliyete geçtiğini" ifade etti.

Rubio, söz konusu fonun hayata geçirilmesinin, Bakü ve Erivan arasında yıllarca süren gerilimin azalmasının ardından artan ekonomik işbirliğini yansıttığını vurguladı.

"Barış ve refah birbirini güçlendirir." diyen Rubio, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) projesinin "bir altyapı projesinden çok daha fazlası" olduğunu kaydetti.

Rubio, ABD yönetiminin, Güney Kafkasya'da "kalıcı ve sürdürülebilir bir barış"a katkıları için Ermenistan ve Azerbaycan'ı desteklemeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Trans-Hazar Girişim Fonu, Güney Kafkasya ile Orta Asya'yı birbirine bağlayan ve Asya ile Avrupa arasında alternatif bir ticaret rotası sunan Orta Koridor boyunca özel sektör yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.