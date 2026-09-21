ABD’den İran hava yollarına uçuş izni veren ülkelere tehdit: Dolar sisteminden çıkarılırsınız
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım uygulanan İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarına izin veren ülkelere yönelik sert uyarıda bulundu. Bessent, İran hava yolu şirketlerine yakıt, iniş hizmeti veya bilet satışı gibi imkanlar sağlayan ülkelerin dolar sisteminden çıkarılabileceğini söyledi.
Bessent, ABD basınına yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle İran hava yolu şirketlerinin iki gün içinde dünya genelinde faaliyet göstermekte zorlanacağını belirterek, "Tüm İran hava yolu şirketleri dünya genelinde faaliyetlerini durduracak" dedi.
İran uçuşlarına hizmet verenlere dolar uyarısı
İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarına izin veren ülkeleri hedef alan Bessent, bu şirketlerin uçuşlarına yönelik hizmetlerin engellenmesini istedi.
Bessent, "Eğer ülkenize inerlerse onlara yakıt sağlayamazsınız, iniş hizmetleri sunamazsınız, bilet satamazsınız, aksi takdirde dolar sisteminden çıkarılırsınız" ifadelerini kullandı.
ABD 27 hava yolu şirketini yaptırım kapsamına aldı
ABD, 8 Eylül'de İran havacılık sektörüne yönelik yeni yaptırımlar açıklamıştı. Washington yönetimi, dünya genelinde uçuşlarını sürdüren 27 İran hava yolu şirketinin faaliyetlerini durdurmayı amaçlayan bir dizi yaptırımı devreye almıştı.