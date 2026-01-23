ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı: 9 gemi ve 8 şirket listede

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin bazı idam kararlarını iptal etmesi nedeniyle Tahran’a teşekkür ederken, Washington’un İran’a yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin tartışmaların da devam ettiği belirtildi.

Dışişleri bakanlığından açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırımların, İran yönetiminin göstericilere yönelik baskı uygulamak için kullandığı mali kaynakların kesilmesini hedeflediği ifade edildi.

Açıklamada, Hindistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan 9 gemi ile bu gemilerle bağlantılı 8 şirketin, yüz milyonlarca dolar değerinde İran petrolü ve petrol ürünlerini yabancı pazarlara taşıdığı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu gemi ve şirketlerin yaptırım listesine alınmasıyla birlikte, ABD yönetiminin protestocuların öldürülmesi nedeniyle Tahran üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı.

Hazine bakanlığı gerekçeyi açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı da ayrı bir açıklama yaparak, İran’a yönelik yeni yaptırımların gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Tahran yönetiminin barışçıl protestoculara yönelik sert müdahaleleri ve İran halkına yönelik ihlallerini gizlemek amacıyla internet erişimini kısıtlamasının yaptırım kararında etkili olduğu belirtildi.