ABD’den Türk inşaat sektörüne büyük talep: Yeni yatırım fırsatları gündemde

Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC) Genel Sekreteri Mustafa Kınık, Türkiye ile ABD arasında özellikle inşaat sektöründe önemli bir iş birliğinin gündemde olduğunu belirtti. ABD’den Türk şirketlerine yönelik talebin güçlü olduğunu ifade eden Kınık, satın alma, birleşme ve devralma alanlarında çeşitli fırsatların bulunduğunu söyledi.

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi ulaşılabilir

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 40 milyar dolara ulaşmadığını kaydeden Kınık, 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin gerçekleştirilebilir olduğunu vurguladı. Bloomberg HT'den Alara Akgün'ün haberine göre Türk şirketlerinin ABD pazarında kalıcı olabilmesi için yerelleşmenin önemine dikkat çeken Kınık, ATIC’in şirketlerin maliyetlerini düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla kümelenme modeli üzerinde çalıştığını aktardı.

ABD’den Türkiye’ye veri merkezi yatırımları gündeme gelebilir

Teknoloji alanında da yeni yatırım fırsatlarının bulunduğunu belirten Kınık, ABD’den Türkiye’ye veri merkezi yatırımlarının gündeme gelebileceğini ifade etti. Ayrıca 2025 yılında Türkiye’den ABD’ye 15 milyar dolar, ABD’den Türkiye’ye ise 16,5 milyar dolar doğrudan yatırım yapıldığını belirterek, bu yıl karşılıklı yatırımların daha yüksek seviyelere çıkabileceğini dile getirdi.