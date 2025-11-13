ABD’den yaptırım hamlesi: 7 Türk şirketi kara listeye alındı

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın balistik füze ve insansız hava aracı programlarını destekledikleri gerekçesiyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülkede faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı açıkladı.

Açıklamaya göre, İran, Türkiye, BAE, Çin, Hong Kong, Hindistan, Almanya ve Ukrayna’da yer alan toplam 32 kişi ve şirketin, İran’ın füze ve İHA üretimini sürdüren tedarik zincirlerinde rol aldığı tespit edildi. Bu kapsamda, Türkiye’de bulunan 7 kişi ve kuruluşa da yaptırım uygulanacak.

"Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor"

Açıklamada "Bu ağlar, Ortadoğu'daki ABD ve müttefik personeli ile Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor" denildi.

Ayrıca Hong Kong merkezli Qian Xi Long ve Hin Yun adlı şirketlerin, İran'ın Shahed-131 ve Shahed-136 İHA'larında kullanılan motorları üreten Mado adlı kuruluşun tedarik ağında yer aldığı belirtildi.

Hong Kong merkezli iki şirket Türkiye'de kurulu Arkedya Gıda, Intro Oto Yedek Parça, Own Uçar Gıda, Royal Yapı İnşaat, Loris Turizm, Özkam Nakliyat ve Artaş Gümrükleme şirketlerinden yüz binlerce dolar tutarında ödeme aldığı ifade edilerek söz konusu şirketler yaptırım listesine alındı.