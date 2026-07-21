ABD'den yeni gümrük vergisi sinyali: Yakında bazı adımlar atılmasını bekliyoruz

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, CNBC televizyonunda katıldığı yayında, tarife gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Financial Times'ın, ABD yönetiminin yaklaşık 60 ülkeye bu hafta içerisinde yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen oranda yeni gümrük vergisi getirmeyi planladığına dair haberinin sorulması üzerine Greer, "zorla çalıştırma" konusunda 301. Bölüm uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni adımların atılmasının beklendiğini söyledi.

ABD'de zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ticaretini yasaklayan yasal düzenlemelerin olduğuna işaret eden Greer, diğer ülkelerin çoğunda böyle bir düzenlemenin olmadığını, olan ülkelerde ise söz konusu yasanın fiilen uygulanmadığını aktardı.

Greer, "Yakında bazı adımlar atılmasını bekliyoruz. Şu anda kesin bir takvim veremem. Bu tür bilgileri açıklamadan önce Kongre'yi ve diğer paydaşları bilgilendirme sorumluluğum var, ancak yakında adımlar atılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Söz konusu soruşturmanın, 60 ülkeyi ve ABD'nin ticaretinin yaklaşık yüzde 99'unu kapsadığını belirten Greer, "Bu, aslında karşı karşıya olduğumuz sorunun boyutunu gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetimi, mart ayında zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 60 ticaret ortağı hakkında 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlatmıştı.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, Çin, Avrupa Birliği (AB), Kanada, Meksika, Brezilya, Hindistan, Japonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Kore, İsviçre, Norveç, Tayvan, Birleşik Krallık ve Türkiye dahil olmak üzere 60 ticaret ortağının 301. Bölüm uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında olduğu kaydedilmişti.

USTR, haziran ayında ise soruşturma sonucunda söz konusu ekonomilerden ithal edilen ürünlere yüzde 10 ile yüzde 12,5 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanmasının önerildiğini açıklamıştı.

ABD Ticaret Temsilcisi Greer'in bugünkü açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca uygulamaya koyduğu ve 24 Şubat'ta yürürlüğe giren, en fazla 150 gün süreyle uygulanabilen yüzde 10 oranındaki küresel tarifenin süresinin dolmasına kısa bir süre kala geldi.

Trump, söz konusu tarifeyi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin, Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'na (IEEPA) dayandırılarak uygulanan tarifelerin yasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından duyurmuştu.

Yüzde 10 oranındaki küresel tarife uygulanmasına ilişkin 150 günlük süre, 24 Temmuz Cuma günü sona eriyor.