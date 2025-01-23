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ABD'den yola çıkan LNG gemisi 31 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak

ABD'nin Cove Point Limanı'ndan yola çıkan "LNG Sakura" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 31 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Haber Merkezi
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ABD'den yola çıkan LNG gemisi 31 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 17 Ocak’ta ABD'den ayrılan LNG gemisi, Atlas Okyanusu'nda seyrine devam ediyor.

Toplam 177 bin metreküp kapasiteli geminin, 31 Ocak'ta BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bandıralı gemi, 2018’de inşa edilmişti.

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