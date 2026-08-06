ABD'den zeytin ve zeytinyağına yüzde 12'lik tarife rakiplere ayrıcalık, Türkiye'ye ek vergi anlamı taşıyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Emre Uygun, hasat dönemi öncesinde bu kararda düzeltme yapılmaması durumunda Türk ihracatçısının en önemli pazarını kaybetme riski yaşayacağını vurguladı.

Türkiye’nin sektördeki önemli rakiplerinden Tunus’un ise yeni ek tarife uygulamasının dışında tutularak, mevcut taban gümrük vergisine tabi olmaya devam ettiğini söyleyen Uygun, “Türkiye aleyhine oluşan haksız rekabet koşullarının düzeltilmesi amacıyla gerekli girişimleri sürdürüyoruz. Yeni vergi paketindeki en büyük adaletsizlik, Türkiye'nin küresel pazardaki en büyük rakiplerine sağlanan ayrıcalıklar. Bu yeni tarife uygulamasıyla birlikte tedarikçi ve üretici ülke olarak Türkiye maalesef en dezavantajlı konuma getirildi. AB’ye ise yüzde 10 vergi uygulanırken, Türkiye’ye yüzde 12.5 vergi getirilmesi kabul edilemez” dedi.

“Siyasi dostluklar ekonomiye de yansımalı”

Zeytin ve zeytinyağı ihracatında ABD’nin en büyük pazar olduğunu, ancak, Türkiye'nin karşılaştığı yüzde 12,5'luk ek verginin sektör için büyük bir yara olduğunu söyleyen EZZİB Başkan Yardımcısı Davut Er, “Bakanlığımızın bu durumu derhal durdurması gerekiyor” dedi.

ABD’nin dünyadan yıllık ithal ettiği zeytinyağı miktarının neredeyse Türkiye'nin toplam üretimi kadar olduğunu dile getiren Er, “Yeni sezonda güçlü bir mahsul beklendiği için bu büyük pazara ihtiyacımız var. Sorunun çözülmesi için Ticaret Bakanlığı ve hükümet nezdinde girişimlerde bulunuldu, yazılar yazıldı. Bakanlık da bu konuda ihracatçılarla aynı rahatsızlığı paylaşıyor. Bu sorun, ABD Ticaret ve Ekonomi Bakanlıkları nezdinde yapılacak girişimlerle acilen çözülmeli ve vergi kaldırılmalı” dedi.