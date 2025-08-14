AB'de her 3 işletmeden biri internet reklamı veriyor

İnternet reklamları alanında en yüksek oran yüzde 60,4 ile Malta’da kaydedildi. Malta, bu oranla AB genelinde internet reklamcılığı kullanan işletmelerin oranında ilk sırada yer aldı.

Malta lider, Romanya son sırada

İnternet reklamı kullanan işletmeler oranında Malta’yı yüzde 49,8 ile Finlandiya ve yüzde 49,4 ile Kıbrıs izledi. AB ülkeleri arasında en düşük oran ise yüzde 22,8 ile Romanya’da belirlendi. Romanya’nın hemen üzerinde yer alan ülkeler ise yüzde 23,2 ile Polonya ve yüzde 23,6 ile Portekiz oldu.

Bağlamsal reklamcılık öne çıkıyor

İnternet reklamına yatırım yapan AB işletmelerinin yüzde 76,8’i bağlamsal reklamcılık yöntemini tercih etti. Bu yöntemde, kullanıcıların ziyaret ettikleri web sitelerindeki içerikler ya da arama sorgularında yer alan anahtar kelimeler temel alınarak reklamlar, içeriğe uygun şekilde sunuluyor.

Konuma göre hedefleme yaygınlaşıyor

İşletmelerin yüzde 44,3’ü reklamlarını coğrafi hedefleme yöntemiyle yayımlıyor. Bu teknikte, kullanıcıların IP adresi veya ağ bilgileri üzerinden elde edilen konum verileri değerlendirilerek reklam içerikleri, kullanıcının bulunduğu bölgeye göre şekillendiriliyor. Coğrafi hedefleme, genellikle diğer dijital reklam stratejileriyle birlikte kullanılıyor.

Davranışsal reklamcılık da kullanılıyor

Eurostat verilerine göre, AB genelindeki işletmelerin yüzde 41,6’sı davranışsal hedefleme yöntemini tercih ediyor. Bu yöntemde, çerezler aracılığıyla kullanıcıların geçmiş çevrim içi davranışları analiz edilerek ilgi alanları ve tercihler belirleniyor. Reklam içerikleri bu bilgilere göre özelleştiriliyor.

Alternatif reklam teknikleri de uygulanıyor

İnternet reklamı kullanan işletmelerin yüzde 45,3’ü, bağlamsal, coğrafi ve davranışsal hedefleme dışında farklı reklam tekniklerinden de faydalanıyor. Bu çeşitlendirme, reklam kampanyalarının etkinliğini artırmak amacıyla tercih ediliyor.