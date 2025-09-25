  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. AB'de otomobil satışları yıllık yüzde 5,3 artış gösterdi
Takip Et

AB'de otomobil satışları yıllık yüzde 5,3 artış gösterdi

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 5,3 artışla 677 bin 786'e yükseldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB'de otomobil satışları yıllık yüzde 5,3 artış gösterdi
Takip Et

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

AB'de otomobil satışları arttı

Buna göre AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2024'ün aynı ayına göre yüzde 5,3 yükselerek 677 bin 786'ya çıktı.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,9'unun hibrit, yüzde 26,3'ünün benzinli, yüzde 17,8'inin elektrikli, yüzde 10,4'ünün fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 8,8'inin dizel ve yüzde 2,8'inin diğer yakıt türlerini kullanıldığı belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 30,2 artarak 120 bin 797’ye ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 62,1 oldu.

Yeni otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 5, Fransa'da yüzde 2,2 ve İspanya'da yüzde 17,2 artarken İtalya'da yüzde 2,7 geriledi.

Ocak-ağustos döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 azalarak 7 milyon 168 bin 848'e indi.

En fazla yeni otomobil satışını Volkswagen Grubu gerçekleştirdi

Otomotiv üreticilerine göre ağustos ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 190 bin 142 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 95 bin 966 satışla ikinci sırada yer aldı.​​​​​​​ Renault Grubu, 69 bin 562 yeni otomobille üçüncü oldu.

Trump, BM Genel Kurulu'nda yaşadığı aksaklıklara ilişkin soruşturma talep ettiTrump, BM Genel Kurulu'nda yaşadığı aksaklıklara ilişkin soruşturma talep ettiDünya
Zelenskiy: Rusya, Kırım'ı ilhak etmekle devletler arasındaki ilişki kurallarını ihlal ettiZelenskiy: Rusya, Kırım'ı ilhak etmekle devletler arasındaki ilişki kurallarını ihlal ettiDünya

 

Ekonomi
Ayçiçek alım fiyatları açıklandı
Ayçiçek alım fiyatları açıklandı
TCDD'nin Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir taşınmazı satılacak
TCDD'nin Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir taşınmazı satılacak
Merkez Bankası anketi açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
Rekabet Kurumu’ndan Tariş Üzüm’ün Anadolu Efes'e devri ile ilgili karar çıktı
Rekabet Kurumu’ndan Tariş Üzüm’ün Anadolu Efes'e devri ile ilgili karar çıktı
Rekabet Kurulu, THY’nin iki banka ile kredi kartı anlaşmasına 5 yıl muafiyet tanıdı
Rekabet Kurulu, THY’nin iki banka ile kredi kartı anlaşmasına 5 yıl muafiyet tanıdı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyonda ara hedefte sapma olursa para politikası daha sıkılaştırılacak
Enflasyonda ara hedefte sapma olursa para politikası daha sıkılaştırılacak