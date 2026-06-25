AB'den ABD İle ticaret anlaşmasına onay

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD ile yapılan ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemeleri resmen kabul etti.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, üye ülke temsilcileri, AB-ABD ticaret anlaşması kapsamında Birliğin gümrük tarifesi taahhütlerini hayata geçirecek iki yasa tasarısına son onayı verdi.

Gümrük vergileri kaldırılacak

Açıklamada, düzenlemenin ABD sanayi ürünlerine uygulanan AB gümrük vergilerini kaldıracağı belirtildi.

Ayrıca geniş bir ürün yelpazesini kapsayan ABD menşeli deniz ürünleri ve tarım ürünlerine tercihli pazar erişimi sağlanacağı ifade edildi.

AB Konseyi, kararın istikrarlı, öngörülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan transatlantik ticaret ilişkisini güçlendirirken Avrupa'nın ekonomik çıkarlarını koruyacak mekanizmaları da içerdiğini vurguladı.

Düzenleme 2029 sonuna kadar geçerli olacak

Açıklamaya göre düzenleme, 2029 yılı sonuna kadar yürürlükte kalacak ve güçlendirilmiş koruma ile askıya alma mekanizmalarını içerecek.

Geçen hafta Avrupa Parlamentosu'ndan da onay alan düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşması görüşmeleri, Temmuz 2025'te İskoçya'daki Turnberry'de tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında AB, ABD ürünlerine gümrük vergisi uygulamamayı kabul ederken, ABD ise AB ürünlerine yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamıştı.