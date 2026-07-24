AB'den ABD'nin yeni tarifelerine temkinli destek

Avrupa Komisyonu, ABD'nin cuma günü yürürlüğe koyduğu ve 60 ticaret ortağını kapsayan yeni gümrük tarifelerinin Avrupa Birliği ile geçen yıl varılan ticaret anlaşmasının şartlarıyla uyumlu olduğunu bildirdi.

ABD, zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatını önlemeye yönelik yetersiz adımlar atıldığı gerekçesiyle aralarında Avrupa Birliği ve Çin'in de bulunduğu 60 ticaret ortağına yüzde 10 ve yüzde 12,5 oranlarında yeni gümrük vergileri uygulamaya başladı.

AB bazı muafiyetlerden yararlanacak

Karar kapsamında Avrupa Birliği, yeni tarifelerin mevcut "en çok kayırılan ülke" gümrük vergilerinin üzerine eklenmediği sınırlı sayıdaki ABD ticaret ortakları arasında yer aldı.

Ayrıca mantar, elmas, uçak ve uçak parçaları, jenerik ilaçlar ile etkin ilaç maddeleri gibi bazı ürünlerde AB'ye yönelik ek tarife muafiyetleri yeniden devreye alındı.

"İstikrar açısından önemli"

Avrupa Komisyonu Sözcüsü, sonucun AB ile ABD arasında geçen yıl yapılan ortak açıklamadaki tarife taahhütleriyle uyumlu olduğunu belirterek, bunun yeni tarife muafiyetlerinin değerlendirilmesi ve iki taraf arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi açısından olumlu bir ivme oluşturduğunu söyledi.

Komisyon, Washington'ın geçen yıl temmuz ayında ABD Başkanı Donald Trump ile İskoçya'daki Turnberry'de varılan ticaret anlaşmasına bağlı kalmasını beklediklerini ifade etti.

Sözcü, anlaşmanın korunmasının hem Avrupa Birliği hem de ABD pazarları açısından ihtiyaç duyulan istikrar ve öngörülebilirliğin sürdürülmesi için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Avrupa Birliği ise daha önce ABD'nin zorla çalıştırmayla mücadelede yetersiz kaldığı yönündeki değerlendirmelerini reddetmişti.