AB'den Airbnb'ye yönelik kısıtlama hazırlığı

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Bloomberg'in haberine göre Avrupa Komisyonu, konut sıkıntısının yaşandığı bölgelerin belirlenmesi için birlik genelinde kullanılabilecek ortak bir metodoloji ve alınabilecek önlemlere ilişkin bir çerçeve hazırlıyor.

Kaynaklar, düzenlemenin temel amacının, turistik amaçlı kısa süreli kiralamaları sınırlandırmak isteyen yerel yönetimlerin açılan davalara karşı hukuki dayanağını güçlendirmek olduğunu belirtti.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in, Eylül ayında Avrupa Parlamentosu’nda yapacağı yıllık konuşma öncesinde, Komisyon’un “Uygun Fiyatlı Konut Yasası”nın temel unsuru olan bu önlemi duyurması bekleniyor.

Öneri, turistik kiralamaları sınırlama çabaları nedeniyle sayısız davayla karşı karşıya kalan yerel yönetimlerin elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Davalarda, mülk sahipleri ve kısa süreli kiralama işletmecileri AB iç pazar kurallarını gerekçe göstermişlerdi.

Paris kararı emsal oluşturdu

Ancak, 2020 yılında Paris’teki mülk sahiplerinin kısa süreli kiralamaya yönelik önlemlere karşı açtığı ve emsal teşkil eden bir davada verilen kararda, kamu yararının yeterince kanıtlanması halinde tek pazar kurallarının geçersiz kılınabileceği belirtilmişti. Karar, yakında sunulacak önerinin temelini oluşturdu.

Komisyon yetkilisi Bloomberg News’e yaptığı açıklamada, Uygun Fiyatlı Konut Yasası’nın, yetkililerin mevcut AB mevzuatını daha tutarlı şekilde uygulamasına yardımcı olacak ortak bir operasyonel çerçeve sunacağını ve konutla ilgili kısıtlayıcı önlemlerin sorunun boyutuyla orantılı olarak değerlendirilmesini sağlayacağını belirtti.

Airbnb sözcüsü, Avrupa’daki konut krizinin “yapısal çözümlere ihtiyaç duyduğunu ve kanıta dayalı, hedef odaklı bir yaklaşımı desteklediklerini” söyledi. Sözcü “Barselona ve Amsterdam gibi şehirlerdeki sahadaki deneyimler, kısa süreli kiralamalara yönelik genel kısıtlamaların yerel konut durumunu iyileştirmediğini gösteriyor” dedi.

Konutların yüzde 20'si birincil ikametgah olarak kullanılmıyor

AB’nin istatistik kurumu Eurostat’a göre, AB’deki konut stokunun yaklaşık yüzde 20’si birincil ikametgah olarak kullanılmıyor.

Ayrıca büyük şehirlerde ve turistik destinasyonlarda konutlar, kalıcı ikamet dışında başka amaçlarla giderek daha fazla kullanılıyor ve bu durum, bölge sakinlerinin seçeneklerini daraltıyor. 2025 yılında yayımlanan bir Eurobarometer anketi, şehir sakinlerinin yarısından fazlasının, işsizlik gibi sorunların önüne geçerek, uygun fiyatlı konut eksikliğini acil ve öncelikli bir sorun olarak gördüğünü ortaya koydu.