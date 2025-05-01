AB'den eski araçlara her yıl muayene zorunluluğu: Peki, düzenleme Türkiye'yi nasıl etkiler?

Avrupa Birliği (AB), trafik güvenliği ve çevre bilincini artırmak amacıyla yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Ehliyetlerdeki yaş sınırı düzenlemelerinin ardından, şimdi de trafikteki eski araçlar hedef alınıyor. AB, 10 yaş ve üzerindeki otomobiller için yeni bir muayene sistemi getirmeyi planlıyor.

Eski araç sahipleri her yıl araçlarını muayeneye götürmek zorunda kalacak

Avrupa Komisyonu’nun 24 Nisan 2025 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, 10 yılı aşan otomobil ve kamyonetlerin yılda en az bir kez teknik kontrole girmesi zorunlu hale gelecek. Bu öneri yasalaşırsa, AB ülkelerinde eski araç sahipleri her yıl araçlarını muayeneye götürmek zorunda kalacak.

Komisyon adına konuşan AB Ulaştırma Komiseri Apostolos Tzitzikostas, bu düzenlemenin hem trafik kazalarını azaltacağını hem de çevre kirliliğini önleyeceğini belirtti. "Yollarımız daha güvenli olacak, hava kalitemiz artacak ve vatandaşlarımız daha huzurlu bir yaşam sürecek" ifadelerini kullandı.

Düzenleme Türkiye'yi etkiler mi?

Bu düzenleme doğrudan Türkiye’yi bağlamasa da, AB ile uyum süreci kapsamında ülkemizde benzer adımların atılması mümkün olabilir. Sözcü'nün haberine göre uzmanlar, geçmişte AB trafik düzenlemelerinin Türkiye’de de etkili olduğunu hatırlatarak, bu yeni uygulamanın da ülkemizde benimsenebileceğine dikkat çekiyor. Nitekim geçtiğimiz aylarda TBMM’ye sunulan bir yasa teklifinde, eski araçlarını yeni modellerle değiştiren sürücülere ÖTV muafiyeti sağlanması önerilmişti.