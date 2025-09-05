AB'den Google'a yaklaşık 3 milyar euro reklam cezası

Komisyondan yapılan açıklamada, reklam teknolojisi (adtech) alanında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, Google’ın çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerinde kendi ürünlerine rakiplerine kıyasla avantaj sağladığının tespit edildiği ifade edildi.

Rekabet kurallarının ihlali tespit edildi

AB Komisyonu, Google’ın reklam teknolojisi hizmetlerinde uyguladığı tercihlerin, rakip şirketlerin faaliyetlerini zorlaştırdığına hükmetti. Bu durumun AB rekabet kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Komisyon, Google’ın çıkar çatışmalarını ortadan kaldırması ve kendi lehine uygulamalara son vermesi gerektiğini bildirerek şirkete resmi bir emir gönderdi.

Google’dan 60 gün içinde yanıt istenecek

Açıklamada, Google’ın alınan karara ilişkin olarak atacağı adımları 60 gün içerisinde AB Komisyonu’na bildirmesi gerektiği vurgulandı. Google’a yönelik soruşturmanın 2021 yılında başlatıldığı, 2023’te ise şirketin resmi olarak rekabet ihlali ile suçlandığı hatırlatıldı.

Google’ın pazar gücünü kötüye kullandığı belirtildi

AB, Google’ın 2014 yılından bu yana reklam piyasasında kendi hizmetlerine öncelik tanıyarak konumunu kötüye kullandığını ileri sürdü. Bu davranışların şirketin hizmetleri için daha yüksek ücretler talep etmesine olanak sağladığı, bunun da AB rekabet yasalarına aykırı olduğu ifade edildi.

AB Komisyonu’nun yetkisi ve daha önceki cezalar

AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin rekabete aykırı uygulamalarını denetleme yetkisi AB Komisyonu’nda bulunuyor. Komisyon, rekabete zarar veren durumları tespit etmesi halinde bu uygulamalara son veriyor ve şirketlere ciddi miktarda para cezaları uygulayabiliyor.

Daha önceki yıllarda Google’a yönelik farklı rekabet soruşturmaları sonucunda şirkete toplamda 8 milyar euronun üzerinde para cezası verilmişti.

Ceza kararı daha önce ertelenmişti

Söz konusu cezanın daha önce açıklanmasının planlandığı, ancak bunun AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilere zarar verebileceği endişesiyle Komisyonun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic tarafından ertelendiği yönünde haberler basına yansıdı.