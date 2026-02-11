AB'den Google'ın 32 milyar dolarlık satın alımına onay

Avrupa Birliği Komisyonu'nca yapılan açıklamada, Google'ın New York merkezli bulut güvenlik platformu Wiz'in tamamını satın almasının Birlik kurallarına uygun bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Google'ın Wiz'i satın almasının Avrupa Ekonomik Alanı'nda herhangi bir rekabet endişesi yaratmayacağı sonucuna varıldığı ifade edildi.

Google, Mart 2025’te bulut güvenlik platformu Wiz'i 32 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bu satın almayla Google, siber güvenlik ve bulut bilişim sektöründeki faaliyetlerini güçlendirmeyi planlıyor.

Avrupa ülkelerinde de faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşme ve satın almalarını denetlemek, AB Komisyonunun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.