AB'den ikinci çeyrekte 21,8 milyar euro dış ticaret açığı

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB’nin 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin mevsimsellikten arındırılmış dış ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB’nin ihracatı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 artarak 680 milyar euroya, ithalatı ise yüzde 9,9 yükselerek 701,8 milyar euroya ulaştı.​​​​​​​

Böylece, AB söz konusu dönemde 21,8 milyar euro dış ticaret açığı verdi. Birlik, en son 2023'ün ikinci çeyreğinde dış ticaret açığı kaydetmişti.

AB’nin dış ticaret açığında özellikle enerji ürünlerindeki dengesizliğin artması etkili oldu. Enerji ürünlerinde yılın ilk çeyreğinde 71,3 milyar euro olan açık, ikinci çeyrekte 101,1 milyar euroya yükseldi.

Bu dönemde ham maddelerdeki dış ticaret açığı 7,9 milyar eurodan 9,4 milyar euroya, diğer imalat ürünlerindeki açık da 8,3 milyar eurodan 9,1 milyar euroya çıktı.

Makine ve taşıtlarda sağlanan dış ticaret fazlası 24,9 milyar eurodan 23,2 milyar euroya, diğer ürünlerdeki fazla da 11,6 milyar eurodan 9,1 milyar euroya geriledi.

Öte yandan, kimyasal ürünlerdeki dış ticaret fazlası 47,1 milyar eurodan 54 milyar euroya, gıda ve içeceklerdeki fazla da 10,7 milyar eurodan 11,5 milyar euroya yükseldi.