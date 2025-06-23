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AB'den Türkiye'deki sığınmacılara 20 milyon Euro yardım!

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıların sağlık, eğitim ve su gibi çeşitli ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için 20 milyon Euro yardım sağlayacak.

Haber Merkezi
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AB'den Türkiye'deki sığınmacılara 20 milyon Euro yardım!
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AB Komisyonu, Türkiye’deki sığınmacılara yönelik yeni insani yardım sunulacağını açıkladı.

Sığınmacıların temel ihtiyaçları karşılanacak

Toplam 20 milyon Euro'luk insani yardımın Türk makamları ile yakın işbirliği içinde ülkede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları aracılığıyla verileceğine işaret edilen açıklamada, fonla sığınmacıların koruma, sağlık, su, sanitasyon ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanacağı kaydedildi.

Açıklamada, desteğin ülkede kamu hizmetlerine sınırlı veya hiç erişimi olmayan sığınmacılar ile belirli ihtiyaçları olan gruplara yönelik olacağı ifade edildi.

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