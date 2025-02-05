AB’den Türkiye'ye 310 milyon euroluk hibe! Yeşil ve dijital dönüşüm desteklenecek

Avrupa Birliği yeşil ve dijital dönüşüm sürecini desteklemek amacıyla IPA kapsamında Türkiye'ye 310 milyon euroluk hibe desteğinde bulunacak.

Hibe desteği 2025-2027 yıllarını kapsayacak

AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Jurgis Vilcinskas, AB'nin, Türkiye'deki şirketlerin rekabetçiliğini artırmak üzere 2025-2027 yıllarında AB Katılım Öncesi Mali Yardım Fonları (IPA) kapsamında 310 milyon euroluk hibe sağlayacağını ifade etti.

"Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecini destekleyeceğiz"

Vilcinskas, AB olarak, Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine 780 milyon euro finansal destek sağladıklarını belirterek, yeşil ve dijital dönüşüm sürecini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Vilcinskas, 2025'ten 2027'nin sonuna kadar IPA kapsamında Türkiye'ye, sivil toplum, temel haklar, çevre, enerji, ulaştırma, eğitim, istihdam ve rekabet edilebilirlik anlamında önceliklendirilen alanlardan oluşan 310 milyon euroluk hibe sağlanacağını açıkladı.

"Şirketlerin sürdürülebilir işletmelere dönüşmesini istiyoruz"

Türkiye ve AB'nin ticari ilişkilerine dikkati çeken Vilcinskas, "Türkiye'deki şirketlerin, doğa dostu ve sürdürülebilir işletmelere dönüşmesini istiyoruz, şirketlerin rekabetçiliğini artırmak için de çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yeşil ve dijital dönüşümü desteklemek istediklerini vurgulayan Vilcinskas, "Şirketler daha fazla dijitalleşme çalışmaları yapsınlar ve müşterilerinin beklentilerini daha iyi karşılasınlar istiyoruz" yorumunu yaptı.

"ABD ile herhangi bir bozulmadan kaçınmayı arzu ediyoruz"

Vilcinskas, "ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte AB'ye ek gümrük vergisi getirilme olasılığına karşı bir ön hazırlığınız var mı?" sorusuna ise, "Bu konuda herhangi bir spekülasyona yol açmak istemem ancak bu ihtimaller doğrultusunda ABD tarafından bir açıklama yapılmış değil. ABD bizim en büyük ticaret hacmine ulaştığımız ülkelerden, o nedenle herhangi bir bozulmadan kaçınmayı arzu ediyoruz" karşılığını verdi.