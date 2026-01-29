AB’den Türkiye'ye yeşil pasaport alarmı: Yeni vize adımı mı geliyor?

Avrupa Birliği’nin (AB), Türkiye’de son yıllarda hızla artan yeşil pasaport sayısından rahatsızlık duyduğu iddia edildi. Bu artışın sürmesi hâlinde, AB’nin vize muafiyetine ilişkin yeni ve daha sıkı adımlar atabileceği uyarısı yapıldı.

Konuya köşe yazısında değinen Türkiye gazetesi yazarı Meryem Aybike Sinan, yeşil pasaportun zamanla asıl amacından uzaklaştığını açıkladı. Sinan, Schengen ülkelerine girişlerde ön onay uygulaması, ret riskinin artması ya da doğrudan vize zorunluluğu gibi senaryoların yakın gelecekte gündeme gelebileceğini belirtti.

"AB ve diğer ülkeler açısından emsal oluşturabilir"

İngiltere ve ABD’nin hâlihazırda yeşil pasaportu vize muafiyeti kapsamında değerlendirmediğini hatırlatan Sinan, bu yaklaşımın AB ve diğer ülkeler açısından emsal oluşturabileceğine dikkat çekti. Böyle bir gelişmenin, Türkiye’nin uluslararası temaslarını ve kamu yönetiminin yurt dışı faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

“Elit” niteliğini zayıflatıyor"

Sinan yazısında, yeşil pasaport sayısının milyonları aşarak neredeyse bordo pasaportla yarışır hâle geldiğini, bu durumun Brüksel’de “kötüye kullanım” algısı yarattığını aktardı. Özel sektör çalışanları, belediye personeli ve sendika üyelerine kadar genişletilen dağıtımın, muafiyetin “elit” niteliğini zayıflattığını vurguladı.

Göç, güvenlik ve suistimal endişelerinin AB ülkelerini yeniden değerlendirmeye ittiğini ifade eden Sinan, en büyük risk olarak vize muafiyetinin kısmen ya da tamamen kaybedilmesini gösterdi. Böyle bir durumda, devletin yurt dışındaki kamu faaliyetlerinin ciddi şekilde aksayacağını belirten Sinan, üst düzey kamu yöneticilerinin dahi acil toplantılara katılmak için vize engeline takılabileceğini söyledi.

“Devlet, kendi memurlarına tanıdığı bu ayrıcalığı özel sektöre yaymamalıdır” diyen Sinan, bunun tarihî bir hata olacağı görüşünü dile getirdi. Türkiye-AB ilişkilerindeki genel tıkanıklığın da bu riski daha da büyüttüğüne dikkat çekti.