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AB'den Ukrayna'ya 4,2 milyar Euro destek

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 4,2 milyar Euro mali destek gönderdi. AB mali yardım fonu kapsamında Ukrayna hükümetine şimdiye kadar toplam 12 milyar Euro finansman sağlandı.

Haber Merkezi
AA
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AB'den Ukrayna'ya 4,2 milyar Euro destek
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AB Komisyonu, Ukrayna'ya 2027’ye kadar sağlanacak 50 milyar Euro'luk mali destek paketi kapsamında ilk düzenli ödemenin bugün yapıldığını açıkladı.

Ukrayna hükümetine şimdiye kadar toplam 12 milyar Euro finansman sağlandı

Açıklamada, Ukrayna'ya 4,2 milyar Euro gönderildiğine işaret edilerek, AB mali yardım fonu kapsamında Ukrayna hükümetine şimdiye kadar toplam 12 milyar Euro finansman sağlandığı kaydedildi.

Ukrayna'nın fondan faydalanmak için mali yönetim, kamu işletmeleri, iş ortamı ve enerji gibi alanlardaki kriterleri karşıladığı anımsatılan açıklamada, AB’nin kurduğu Ukrayna Fonu'nun ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar Euro'luk istikrarlı finansman sağlayacağı belirtildi.

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