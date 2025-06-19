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Son dakika... AB, Türkiye’yi savunma sanayi projelerine dahil edecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Türkiye’nin AB savuma sanayii projelerine ve ortak alımlara dahil edileceğini söyledi. Kallas, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreci değerlendirirken, “Demokrasi alanında, insan hakları konusunda gerileme söz konusu. Bu bizi çok endişelendiriyor” dedi.

Haber Merkezi
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Son dakika... AB, Türkiye’yi savunma sanayi projelerine dahil edecek
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Maruf BUZCUGİL

BRÜKSEL 

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Türkiye Delegasyonu’nun basın gezisi kapsamında aralarında EKONOMİ Gazetesi’nin de bulunduğu gazetecilerle   Avrupa Komisyonu’nda bir araya geldi. Kallas burada yaptığı açıklamada savunma sanayii için AB’nin 800 milyar Euroluk bir kaynak oluşturduğunu hatırlatarak, “Bu parayı ortaklarımızla iş birliği yapmak için kullanacağız. Avrupa ülkeleri şimdiye kadar savunma sanayi ihtiyacının Yüzde 60'ını ABD’den karşılamış. Kendi savunma sanayimizi geliştirmemiz lazım.

Savunma sanayimizi güçlendireceğiz. AB devletleri şimdiye dek savunma ürünlerinin yüzde 60’ını ABD’den aldı. Ukrayna’daki savaşta gördüğümüz üzere kendi savunma sanayimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Ortak ülkelerden alımlar ve ortak projeler yapılacak. Türkiye de aday üye olarak bu ortaklardan biri. Bu Birleşik Krallık (UK) için de geçerli. Ortak alımlara beraber girebileceğiz.

“Öngörülebilir bir ortağız”

Kallas, Türkiye’nin ortak alımlara nasıl katılacağına ilişkin soruya “Türkiye aday ülke olarak erişebilecek. AB ile ortak projelere girebileceksiniz. Savunma ve güvenlik paktını imzalayanlar da bu projeden yararlanacak” diye konuştu. Kallas, “Biz AB olarak öngörülebilir bir ortağız. Bizimle işbirliği yapmak isteyen ortaklarımızla istikrar kurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kallas: Türkiye’de demokrasi ve insan hakları alanında gerileme var

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Türkiye’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreci değerlendirirken, “Demokrasi alanında, insan hakları konusunda gerileme söz konusu. Bu bizi çok endişelendiriyor.” dedi.

Kallas gazetecilerin soruları üzerine insan hakları ve demokrasiyle ilgili  sorularını yanıtlarken İmamoğlu’nun adını anmadan şu değerlendirmeyi yaptı:

“İnsan hakları konusunda çok beklentimiz var. Demokrasi alanında, insan hakları konusunda gerileme söz konusu. Bu bizi çok endişelendiriyor”

“İnsan hakları konusunda beklentimiz var”

Kallas, Türkiye’de demokratik alandaki gelişmelere karşı AB’nin yaklaşımına dair soru üzerine, “Türkiye bir aday ülke. İnsan hakları konusunda çok beklentimiz var. Demokrasi alanında, insan hakları konusunda gerileme söz konusu. Bu bizi çok endişelendiriyor. Bunu dile getirdik. Ankara’da Dışişleri Bakanı ile görüştüğümüzde konuştum. TBMM Başkanı’na bunları anlattım” dedi. Kallas, doğru yönde bir ilerleme olmadığını gördüklerini söyledi.

İran-İsrail Savaşı

Kallas, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ve nükleer tesislere saldırıların endişe verici olduğunu belirterek çatışmanın durdurulması için diplomatik görüşmelerin arabuluculuğunu yapmak istediklerini belirtti.

Orta Doğu’daki gelişmeler ile ilgili sorular üzerine Kallas, savaşın oldukça endişe verici olduğunu belirterek, “Nükleer tesislere yapılan saldırı çok endişe verici. ABD bu savaşa çekilse de çekilmese de bölge açısından çok riskli. ABD Dışişleri Bakanı ABD’nin bu çatışmanın bir parçası olmayacağını söyledi. Ama Başkan Trump başka açıklamalar yapıyor” dedi. Kallas, çatışmanın durdurulması için diplomatik görüşmelerin arabuluculuğunu yapmak istediklerini söyledi. Belirlenen tarihler öncesinde ya İran’a yaptırım başlatacaklarını ya da başka şeylerin devreye gireceğini belirtti. Türkiye’nin bu konudaki rolüne ilişkin Kallas, “İstanbul’da birçok toplantı düzenlendi. Bu anlamda herkes Türkiye’ye minnettar” diye konuştu.

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