ABD'li banka, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yukarı çekti
ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan, Türkiye'ye yönelik yaptığı değerlendirmesinde 2026 sonu politika faiz tahminini yüzde 31’e, enflasyon tahminini yüzde 25’e yükseltti. Banka, revizyonun gerekçesi olarak artan petrol fiyatları, genişleyen cari açık ve olası sermaye çıkışlarını gösterdi.
JPMorgan, 12 Mart’ta yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi beklenmediği belirtildi. JPMorgan, 2026 sonu için politika faizi tahminini de yüzde 30’dan yüzde 31’e çıkardı.
Banka ayrıca, Türkiye için 2026 sonu enflasyon (TÜFE) tahminini yüzde 24’ten yüzde 25’e yükseltti.
JPMorgan, bu revizyonun gerekçeleri arasında yükselen petrol fiyatlarını, genişleyen cari açığı ve olası sermaye çıkışlarını gösterdi.