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ABD'li bankacılık devi Citi'den TCMB tahmini

ABD merkezli bankacılık devi Citi ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası yayımladıkları raporda, bankanın gevşeme eğiliminin güçlü kaldığını ve yıl sonu politika faizi beklentilerinin yüzde 30 olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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ABD'li bankacılık devi Citi'den TCMB tahmini
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Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar'ın kaleme aldıkları rapora göre TCMB'nin faiz kararının yanı sıra para politikası metni, 'bankanın gevşeme eğiliminin güçlü kaldığını gösteriyor'.

Yıl sonu faiz tahmini yüzde 30

Ekonomistler, TCMB'nin 250 baz puanlık faiz indirim kararının ardından kaleme aldıkları notta, 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin yüzde 30 olduğunu açıkladı.

Hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin yüksek kaldığına dikkat çekilen raporda "Geçtiğimiz yıl enflasyonu kontrol altına alma konusunda arzu edilenden daha yavaş ilerleme kaydedilmesinin ardından, politika yapıcıların enflasyonla mücadelede daha zorlu bir aşamaya girdiğine inanıyoruz" ifadesine yer verildi

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28

Yıl sonunda enflasyonun yüzde 28'e düşeceğini öngören Citi ekonomistleri görünüm konusunda temkinli duruşunu koruyor.

TCMB Mart toplantısında bir haftalık repo faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50’ye indirdi. TCMB karar metninde enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla karar alınacağı ifadelerini korudu.

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