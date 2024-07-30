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ABD'li bankadan Türk varlıklarında "tuzak" uyarısı!

Bank Of New York Mellon, Türk varlıklarına yabancı yatırımında tersine dönebilecek tuzakların göz ardı edildiği uyarısı yaptı.

Haber Merkezi
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ABD'li bankadan Türk varlıklarında "tuzak" uyarısı!
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Bank Of New York Mellon, Türk varlıklarına yabancı sermaye akışının aşırıya kaçmış olabileceği ve yatırımcıların muhtemelen tersine dönebilecek tuzakları göz ardı ettiği konusunda uyardı.

Bloomberg News haberine göre, BNY Mellon Piyasalar ve Strateji Müdürü Bob Savage'a göre çok yüksek borçlanma maliyetleri ve jeopolitik gerilimler bu kalabalık döviz ticareti için önemli tehditler oluşturuyor.

Savage, "Türkiye bir karmaşanın kavşağında. İran-İsrail çatışmasının daha da kötüleştiğini görebilirsiniz. Rusya-Ukrayna çatışmasının daha da kötüye gittiğini görebilirsiniz" dedi.

"%50 faiz oranlarını sürdürebileceğinden emin değilim" diye konuşan Savage, "İnsanlar tahvilleri, hisse senetlerini ve para birimini uzun tutuyor" dedi.

Savage, dördüncü çeyrekte ya da gelecek yılın başlarında tersine bir dönüş yaşanabileceğini ve girişlerin Mısır, Nijerya ve Arjantin gibi "karşı ağırlık" ekonomilerine yönelebileceğini söyledi. Savage, "İnsanlar politikalardan memnun ve doğru yolda ilerliyor, ancak tüm parayı hak ettiğinden emin değilim. Gevşemesine neden olacak sorunlar olduğunu kabul etmek gerek. Bu gerçek" dedi.

Bank of America stratejistleri Türk lirası forward pozisyonlarının 20 milyar doları aşabileceğini hesapladı. Türkiye'yi "2024'ün ticareti" olarak nitelendiren Deutsche Bank ve Pictet Asset Management, Türk varlıklarında yükselişe geçenler arasında yer alıyor.

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