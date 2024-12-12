ABD'li dev banka TCMB’nin faiz indiriminde aralık ayına işaret etti

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralıkta 250 baz puan faiz indirimi olasılığına dikkat çekti.

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar enflasyonun Kasım ayında beklentilerin üzerinde geldiğini, bu durumun daha çok işlenmemiş gıdadan kaynaklandığını ve önümüzdeki aylarda enflasyonun normalleşme olasılığı olduğunu belirtti.

Bu değerlendirmelerin ardından Citi ekonomistleri son gelişmeler ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın son enflasyon raporundaki sunumunda verdiği mesajların aralık ayında gevşemeye başlanacağı yönünde sinyaller verdiğini belirtti.

Ekonomik yavaşlama sinyallere ve tarihi olarak sıkı finansal koşullara dikkat çeken Citi ekonomistleri aralık ayında 250 baz puanlık indirimin hâlâ masada olduğunu ifade etti.

Ekonomistler 2025 sonunda Türkiye'de enflasyonun yaklaşık yüzde 25'e gerileyeceğini öngördü. TCMB son enflasyon raporunda 2025 için yüzde 21 tahmininde bulunmuştu.

Ekonomik aktiviteye ilişkin değerlendirmeler de yapan Citi ekonomistleri 2024'te büyümenin yüzde 2,3'e gerileyeceğini, 2025'te de yüzde 2 civarında olacağını öngördü.