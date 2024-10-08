ABD’li dev banka Türkiye yılsonu enflasyon tahminini açıkladı

Wells Fargo Gelişmekte Olan Ülkeler Ekonomisti Brendan Mckenna, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT yayınına katılan Mckenna, faiz indirimlerinin 2025 yılında başlamasını beklediklerini belirtirken, bu yıl ve gelecek yıl için enflasyon beklentilerini de paylaştı.

Mckenna, “Merkez Bankası’nın 2025’in başlarında indirimlere başlayacağını düşünüyoruz. Biz aslında burada görüşümüzü değiştirmedik çünkü enflasyonun hala biraz yapışkan olduğunu düşünüyoruz. Para politikası hâlâ sıkı kalmaya devam edecek gibi duruyor” dedi.

“2024 enflasyon beklentimiz yüzde 55-60”

Enflasyon beklentilerini de paylaşan Mckenna, “Bu yıl için yüzde 55-60 oranında olmasını bekliyoruz. Enflasyonun nerede olduğuna bakarsınız aslında fiyat baskılarında biraz iyileşme var. Gelecek yıl için enflasyon oranının yüzde 30 ila yüzde 35 olmasını bekliyoruz” diye ekledi.

Enflasyon beklentilerinin olumsuz olmadığını vurgulayan Stratejist Mckenna, Merkez Bankası’nın iyimser olduğunu söyleyerek Orta Doğu’da artan jeopolitik risklere dikkat çekti ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ve emtia fiyatlarındaki artışın Türkiye ekonomisini etkileyeceğini vurguladı.

“Asgari ücrette çift haneli bir artış bekliyoruz”

Para politikasının enflasyonu kontrol etme konusundaki başarısının iyi olduğunu söyleyen Mckenna, “Şu an itibarıyla para politikası yeteri kadar sıkı gibi duruyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine 2025 yılı itibariyle başlayacağını düşünüyoruz. Enflasyon baskıları bir süre daha devam edebilir” dedi.

Asgari ücret hakkında da değerlendirme bulunan Mckenna, çift haneli bir artış beklediklerinin altını çizdi. Mckenna ayrıca, Türkiye ekonomisinde daralmanın çok mümkün gözükmediğini söyledi.