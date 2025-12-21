ABD'li dev bankadan Bitcoin tahmini

ABD merkezli yatırım bankası Citigroup, Bitcoin’in önümüzdeki 12 aylık seyrine ilişkin yeni fiyat tahminlerini açıkladı. Banka, temel senaryosunda Bitcoin’in 143 bin dolar seviyelerine kadar yükselebileceği öngörüsünde bulundu.

Banka bu tahminin ETF'lere yönelik fon girişlerindeki artış ve küresel piyasalardaki toparlanmaya dayandığını belirtti. Analizde 70 bin dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkarken, olası bir küresel resesyon durumunda fiyatın 78 bin 500 dolara kadar gerileyebileceği ifade edildi. İyimser senaryoda ise Bitcoin için 189 bin dolar ihtimali gündeme geldi.

Güçlü bir yükseliş potansiyeli oluşabilir

Yayımlanan analizde 70 bin dolar seviyesinin Bitcoin açısından kritik bir eşik olduğu ifade edildi. Bu seviyenin korunması halinde, ETF talebindeki artış ve olumlu piyasa algısıyla birlikte fiyatlarda güçlü bir yükseliş potansiyelinin oluşabileceğine dikkat çekildi.

Bitcoin'in 189 bin dolar seviyesine kadar yükselebilir

Citi, olumsuz senaryoda küresel ölçekte bir resesyon riskine işaret ederek böyle bir durumda Bitcoin fiyatının 78 bin 500 dolara kadar gerileyebileceğini söyledi. İyimser senaryoda ise artan yatırımcı ilgisi ve risk iştahındaki güçlenmeyle birlikte Bitcoin'in 189 bin dolar seviyesine kadar yükselebileceği değerlendirildi.