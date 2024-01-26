ABD’li dev bankadan 'TCMB' tahmini: Yıl sonu faiz yüzde kaç olur?

Goldman Sachs, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltmesinden sonra, TCMB'nin 2024 sonuna kadar faizi yüzde 25'e indireceği tahmininde bulundu.

Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş gözlenene ve enflasyon beklentileri ile TCMB'nin öngördüğü tahmin aralığı birbirine yakınsayana kadar politika faizinin mevcut seviyesinin korunacağını belirtmiştir. Bu bizim düşüncemizle uyumludur; zira TCMB'nin para politikasını gevşetmeye, ücret artışları ve enerji sübvansiyonlarının kaldırılmasından kaynaklanan geçişkenliğin azalmasının ardından ardışık enflasyonun yeniden keskin bir şekilde düşmeye başlamasını beklediğimiz 3. çeyrekten itibaren başlayabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Mevcut politika duruşunun korunduğu ve para arzı artış hızının mevcut ardışık hızda devam ettiği varsayımıyla, 2024 yılında yılsonu enflasyonunun yüzde 42,6 olan konsensüsün oldukça altında, yüzde 30 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten Goldman Sachs, "Enflasyonun piyasaların fiyatladığından daha hızlı düşmesiyle birlikte, mevcut piyasa fiyatlamasının aksine, gevşeme döngüsüne yıl ortasında başlamanın prematüre olmayacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Politikanın 2024 yılının ikinci yarısında gevşetilmesinin TL üzerinde aşırı bir baskı yaratacağını düşünmüyoruz ve TCMB'nin 2024 yılı sonuna kadar faizleri yüzde 25'e indireceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanan Goldman Sahcs, TCMB'nin enflasyona yönelik kalıcı ve kayda değer bir riskin ortaya çıkması halinde para politikası duruşunu yeniden değerlendireceğini de ekledi.