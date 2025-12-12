ABD’li dev bankadan TCMB’ye faiz indirimi uyarısı

Bloomberg’in haberine göre, Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün yaptığı 15 baz puanlık “büyük” faiz indiriminin bir açıklama gerektirdiğini belirterek, Para Politikası Kurulunun hata payının çok az olduğu uyarısında bulundu.

TCMB politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirmişti. Bloomberg anketindeki 100 baz puanlık beklentinin üzerinde yapılan faiz indiriminin PPK karar metninde, geçen ay olumlu seyreden enflasyona dikkat çekilmişti.

Enflasyon beklentileri öne çıktı

Citi ekonomistleri, bu iyileşmenin daha çok gıda fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını, ancak "güvensiz enflasyon beklentileri ve zorlu enflasyon görünümü göz önüne alındığında" indirimin daha ayrıntılı bir gerekçelendirmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Merkez Bankası'nın 2026'da daha fazla gevşeme uygulamasının beklendiği bir ortamda, dezenflasyon sürecinin güvenilirliğinin piyasa katılımcıları tarafından daha fazla incelemeye tabi tutulacağını ve politika sapması için çok az alan bırakacağını belirttiler.

Sıkı para politikası sürecek

Yıllık enflasyon kasım ayında, uzun süredir para politikasının doğrudan etkisinin dışında olduğu savunulan gıda fiyatlarındaki düşüşle beklentilerin üzerinde bir iyileşmeyle yüzde 31,1'e geriledi. Bankanın gelecek yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 16 olurken, bankanın aylık piyasa katılımcıları anketindeki medyan beklenti yüzde 23 seviyesinde bulunuyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, bugün yaptığı açıklamada hanehalkı enflasyon beklentilerinin iyileşmesini beklediğini ve gelecekteki politika kararlarını alırken fiyat gelişmelerini dikkate alacaklarını taahhüt etti. "Fiyat istikrarını sağlamada kaydettiğimiz ilerlemeyi önemsiyoruz. Kazanımları sürdürmek için sıkı para politikası duruşumuza devam edeceğiz" dedi.