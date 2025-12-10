ABD'li dev bankadan Türkiye için asgari ücret tahmini

JPMorgan tarafından yayımlanan raporda asgari ücret için yüzde 25'lik bir artışa yer verildi.

JPMorgan Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü raporunu yayımladı. 2025 yılı, yavaşlayan gelirler ve marj baskısı nedeniyle şirketler için zorlu geçtiğine dikkat çekilen raporda bu durumun reel kazançlarda yüzde 20 düşüşe yol açtığı dile getirildi.

2026 yılında makroekonomik koşullarda iyileşme bekleyen analistlere göre, buna rağmen tüketici talebinin hâlâ kırılgan kaldığına vurgu yapıldı.

Türkiye için büyüme tahmini: Yüzde 4,4

JPMorgan raporunda 2026 yılında Türkiye GSYİH'sının yüzde 4,4 büyümesi tahmin edilirken bu büyümenin Türkiye'yi (Polonya ve Körfez ülkeleri gibi CEE ve EMEA pazarlarıyla karşılaştırıldığında) en hızlı büyüyen gelişmekte olan piyasalar arasına konumlandırdığına işaret edildi.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret içinse raporda "Piyasa için önemli katalizörler arasında, J.P. Morgan'ın 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olarak yüzde 25'lik bir artış öngörüldü" ifadeleri yer aldı.