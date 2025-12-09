ABD’li dev bankadan Türkiye için olumlu tablo: TL’de fırsat sürüyor

Citi Gelişen Piyasalar Stratejisti Luis Costa, Türkiye ile ilgili olarak pozitif düşünmeye devam ettiklerini belirterek, "Citi, 2026 başında short olmak ve TL'nin uzun pozisyon alınmasını öneriyor" dedi.

Bloomberg HT’nin canlı yayınına katılan Costa, "Eğer normalleşme sürerse, o zaman ‘Dolar sat-TL al’ stratejisi, başarılı bir ticaret olabilir. 2025'te de bu işe yaradı. Türkiye'de enflasyonun, 2026 sonunda yüzde 21-22 seviyesine gerilemesini bekliyoruz. TCMB'nin 2026'yı yüzde 28 politika faiziyle bitirmesini bekliyoruz. Perşembe günü de 100-150 baz puan faiz indirecektir" diye konuştu.

"Fed yarın faiz indirimine gidecek, bu çoktan fiyatlandı ama nasıl mesaj verileceği asıl konu" diyen Costa, Güney Afrika, Brezilya cazip ülkeler olabileceğini ama gelişmekte olan ülkeler için 2025'te yardımcı olan gelişmelerin, 2026'da yardımcı olmayabileceğini sözlerine ekledi.