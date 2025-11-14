ABD'li dev bankanın gündeminde Türkiye'deki varlığını artırma planı var

  1. Ekonomim
ABD’li dev banka JPMorgan, Ortadoğu ve Avrupa’daki orta ölçekli şirketlere odaklanan büyüme stratejisi doğrultusunda Türkiye’deki faaliyetlerini genişletme olasılığını masaya yatırıyor. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'dan sorumlu kurumsal bankacılık eş başkanı Stefan Povaly, "Dünya genelinde orta ölçekli şirketlere yönelik faaliyetleri genişletme eğilimi var" dedi.

ABD'li banka JPMorgan, Ortadoğu ve Avrupa'daki orta ölçekli şirketlerle daha fazla iş yapma ve büyümeye yönelik stratejisi kapsamında Dubai'deki faaliyetlerini genişletirken, Türkiye'deki varlığını artırma seçeneğini gündeme aldı. 

JPMorgan'ın Londra'da bulunan ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'dan sorumlu kurumsal bankacılık eş başkanı Stefan Povaly, Reuters'a yaptığı açıklamada "Dünya genelinde orta ölçekli şirketlere yönelik faaliyetleri genişletme eğilimi var" dedi.

JPMorgan Türkiye'de daha fazla orta ölçekli şirketi kapsama alanına almayı değerlendirme sürecinin ilk aşamalarında bulunuyor.

Povaly, Türkiye operasyonları kapsamında zaman içinde orta ölçekli şirketlere odaklanan bankacılar istihdam edebileceklerini söyledi.

