ABD’li devden enflasyon raporuna ilk yorum: Faiz beklentisi değişti mi?

Goldman Sachs, TCMB'nin yayınladığı 2025 yılı ikinci Enflasyon Raporu'nu değerlendirdi. Raporun, TCMB'nin haziran toplantısında faizi değiştirmeyeceği beklentisi ile tutarlı olduğunu savundu.

Goldman Sachs, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yıl sonu enflasyon tahminimiz 2025 yılı için TCMB'nin sadece bir miktar üzerindeyken, 2025 sonrası için tahminlerimiz daha belirgin bir şekilde daha yüksektir. Türkiye'de enflasyonun daha da düşmesi için gereken çıktı açığının, son aylarda kötüleşen ve yüksek seyretmeye devam eden enflasyon beklentilerindeki yapışkanlık nedeniyle önemli ölçüde arttığını düşünüyoruz.

Mevcut durumda, mart-nisan aylarında büyümeyi trend seviyesinde tahmin etmeye devam ediyoruz. Politikanın, ivmeyi mevcut enflasyon ivmesi tahminimiz olan yıllık %1,6'nın anlamlı bir şekilde altına düşürecek kadar uzun süre sıkı kalacağı konusunda kuşkularımızı koruyoruz.

Raporun, TCMB'nin haziran toplantısında beklemede kalması ve bunun yerine temmuz ayında politikayı yeniden gevşetmeye başlaması beklentimizle büyük ölçüde tutarlı olduğunu düşünüyoruz.”