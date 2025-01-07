ABD’li devden TCMB için yıl sonu faiz tahmini

Bank of America Securities dün yayınladığı raporda TCMB'nin faiz indirimlerine ocak ayında devam etmesi gerektiğini söyledi. 2025'te 7 faiz indirimi ile politika faizini yüzde 30'a çekileceğini öngördü.

"Asgari ücret artışı beklentilerin alt sınırında gerçekleştiği için yüzde 25'lik enflasyon tahminimiz üzerinde yukarı yönlü sınırlı risk görüyoruz" diye BofA, idari fiyat değişikliklerinin geriye doğru endekslenmek yerine beklenen enflasyonla uyumlu olması halinde, enflasyonun daha düşük bir seviyede görebileceğini vurguladı.

BofA, "TCMB'nin herhangi bir risk görmesi halinde makro ihtiyati araçlarını kullanabileceğini düşünüyoruz. Beklenen yüzde 25'lik enflasyonun yüzde 9-10'unun ilk çeyrekte gerçekleşmesini bekliyoruz, ancak yıllık enflasyon düşmeye devam ederek faiz indirimleri için geniş bir alan bırakacaktır" dedi.

TCMB'nin beklediği gibi aralık ayında 250 baz puanlık ilk indirim kararını aldığını hatırlatan BofA, TCMB'nin önceden belirlenmiş bir döngü olmadığını ima ederek toplantı bazında karar alacağının sinyalini verdiğini belirtti. "Ancak TCMB yeni toplantı takvimine göre yılda 12 yerine sadece 8 kez toplanacak. Şubat ayında toplantı yapılmayacağı göz önüne alındığında, ocak ayında daha önce öngördüğümüz duraklama yerine 250 baz puanlık bir indirim daha bekliyoruz" diyen BofA, politika faizinin yıl içinde 250 baz puanlık 7 indirimle yıl sonunda yüzde 30'a ineceğini öngörüyoruz" dedi.

"Enflasyon verilerinin yukarı yönlü sürpriz yapması durumunda, TCMB herhangi bir noktada adımlarını azaltabilir veya indirimlere ara verebilir" değerlendirmesini de yapan BofA, "Öngörülen indirimlere rağmen, pozitif reel faizler korunduğu sürece TL tasarruflarının yıl boyunca cazip olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, TL'nin reel olarak değer kazanmasını beklemeye devam ediyoruz, ancak enflasyon düştükçe bu değerlenme için alan daralıyor. Yılsonu için USDTRY tahminimizi 41'e revize ettik (daha önce 44 idi)" dedi.