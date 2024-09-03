ABD'li devden Türkiye için 'risk' uyarısı
ABD'li dev banka Citi, Türkiye ekonomisinde beklenmedik bir yavaşlamanın erken gevşeme riskini artırabileceğini belirtirken; Türkiye'nin üçüncü çeyrekte daralacağını, dördüncü çeyrekte ise zayıf olacağını öngördü.
ABD merkezli bankacılık devi Citi, dün açıklanan Türkiye ekonomisinin ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulundu. Citi, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralacağını, dördüncü çeyrekte ise zayıf olacağını öngördüğünü açıkladı.
Dev banka, "Türkiye ekonomisinde beklenmedik bir yavaşlama erken gevşeme riskini artırabilir" olarak belirtti.
Türkiye ikinci çeyrekte beklentilerin altında büyüdü
Türkiye ekonomisi 2024 yılının ikinci çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 2,5 büyüme gösterdi.Verilere göre çeyreklik bazda da yüzde 0,1'lik sınırlı bir büyüme izlendi. Ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3 arttığını tahmin ediyordu.
Bir önceki çeyrekte yıllık büyüme yüzde 5,3 olarak kaydedilmişti.