ABD'li devlerden TCMB beklentisi: Faizlerde değişim bekleniyor mu?

Morgan Stanley’in EEMEA Ekonomi ve Makro Strateji raporuna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zayıflayan iç talep ile yapışkan enflasyon arasında denge kurmaya devam ediyor. 11 Haziran Perşembe 14:00'te açıklanacak faiz kararı için banka, politika faizinin yüzde 37’de sabit kalarak sıkılaşma eğiliminin korunacağına işaret etti.

Raporda, yüksek enerji fiyatları ve oynaklığa rağmen TCMB’nin politika faizini yüzde 37’de tutacağı ve sıkılaşma yönündeki ihtiyatlı duruşunu sürdüreceği belirtiliyor. Bununla birlikte, trend enflasyonun 2026’nın dördüncü çeyreğinde gevşemesi bekleniyor.

TCMB’nin bu dönemde temkinli bir gevşeme döngüsüne başlayarak faizi 200 baz puan indirimle yüzde 35’e çekmesi öngörülüyor. 2027 yılına kadar kademeli indirimlerle politika faizinin yüzde 27,50’ye kadar gerilemesi bekleniyor.

Bununla birlikte, enerji fiyatlarındaki artış veya küresel parasal sıkılaşma riski nedeniyle tahminlerde yukarı yönlü riskler devam ediyor.

Morgan Stanley strateji olarak da "3 ay vadeli dolar/TL short carry pozisyonu tercih ediliyor. Zira TCMB’nin, forward piyasaların ima ettiği seviyenin altında, istikrarlı bir TL değer kaybına izin vereceği ve reel faizlerin bu işlemi destekleyeceği düşünülüyor" vurgusunu yaptı.

Goldman da 'pas' dedi

Goldman Sachs tarafından açıklanan TCMB beklentisi de bu haftaki toplantıda “pas geçileceği” yönünde olurken, geçen hafta yayımlanan raporda, TCMB’nin faiz artırmak yerine, finansal koşulları sıkılaştırmak için kredi büyümesine yönelik düzenleyici sınırlamaları kullanacağı öngörüldü.

Goldman analistleri değerlendirmelerinde, “Şu anda yalnızca önemli ölçüde dolarizasyon baskısının Merkez Bankası’nı politika faizini artırmaya sevk edeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

BofA da sabit dedi: Artırıma işaret etti

Bank of America (BofA) da bu haftaki TCMB faiz kararına ilişkin görüşünde, manşet enflasyonun çekirdek enflasyondaki baskılar nedeniyle ikinci ayda da yükselerek yıllık yüzde 32,6'ya çıktığını hatırlatarak, "Enerji şokunun geniş çaplı ikinci tur etkilerine veya fiyat davranışlarında daha fazla bozulma belirtisine dair kanıt görmesek de iç talebin yavaşlama işaretlerine rağmen enflasyonda yapışkanlık devam ediyor. Enflasyon beklentileri de yüksek ve TCMB’nin revize edilmiş hedef ve tahminlerinin oldukça üzerinde seyrediyor; bu da sıkı para politikasının sürdürülmesini gerektiriyor" ifadelerine yer verildi.

TCMB'nin bu hafta faizi değiştirmeyeceği öngörülen raporda, "Piyasa algısı, çatışmaya ilişkin belirsizlikler devam etse bile, İran konusunda nispeten kısa sürede bir anlaşmaya varılabileceği yönünde görünüyor. Bu bağlamda, TCMB'nin faiz oranlarını sabit tutması, efektif fonlama maliyetini yüzde 40'ta tutması ve ortaya çıkan denge konusunda daha fazla netlik sağlandığında tutumunu yeniden değerlendirmesi muhtemel" denildi.

Faiz artırım ihtimaline dikkat çekildi

Kurumun baz senaryosunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30, bir haftalık repo faizi tahmini ise yüzde 37 olarak korundu. 2026 yılı büyüme tahmini de değişmeyerek yüzde 2,8 oldu.

Politika faizinin yüzde 40'a yükseltilmesini de göz ardı etmediğini belirten Küçük "Enflasyonun TCMB hedeflerinin oldukça üzerinde seyretmesi ve jeopolitik ve iç gelişmelerin etkisiyle rezervler üzerinde süregelen baskı göz önüne alındığında, bu durum olası bir ihtimal" değerlendirmesini yaptı.

Artırım bekleyenler

Garanti BBVA analistleri TCMB'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler nedeniyle bu haftaki toplantıda politika faizini yüzde 37'den yüzde 40'a yükselteceği tahminini paylaşırken, JPMorgan ve Capital Economics de 300 baz puanlık artış öngörmüştü.