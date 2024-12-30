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ABD'li devlerin Fed'den 2025 beklentileri belli oldu

BofA, JPMorgan, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın da önde gelen aracı kurumlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocakta faizi sabit tutmasını, 2025'te 50-75 baz puan arasında faiz indirmesini bekliyor.

Haber Merkezi
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ABD'li devlerin Fed'den 2025 beklentileri belli oldu
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BofA ve Goldman Sachs dahil olmak üzere büyük aracı kurumlar, merkez bankasının aralık ayında çeyrek yüzde puanlık bir indirim yapmasının ardından, ABD Merkez Bankası'nın yaklaşan ocak toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, borçlanma maliyetlerindeki daha fazla düşüşün artık inatla yüksek enflasyonu düşürmede daha fazla ilerlemeye bağlı olduğunu söyledi. Açıklamaları, politika yapıcıların Trump yönetimi altında kapsamlı ekonomik değişiklikler olasılığını değerlendirmeye başladığını gösteriyordu.

Reuters'in derlediği raporlara göre, önde gelen aracı kurum ve bankaların Fed federal fonlama faizine ilişkin tahminleri şöyle:

 

 

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