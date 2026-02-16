ABD'li TSI, Türkiye yatırımında ezber bozacak: GSYO'larda yeni paradigma

ABD merkezli ilaç şirketi Thrombolytic Sience (TSI) Pharmaceuticals’ın Türkiye’ye yönelik yatırımı, GSYO’larda yaşanan mevcut problemleri aşacak yeni bir modelin önünü açacak.

Kardiyovasküler ve Nörolojik endikasyonlarda kullanılan faz 2 ve faz 3 aşamasındaki orjinal molekülün klinik çalışmaları ve bölgesel üretim tesis kurulumu için Türkiye'ye yatırım kararı alan ABD'li ilaç firması TSI direktörü Dr. Kemal Oğuz Kalafat, şirketin yapacağı bu yatırımın Türkiye için sadece ilk kez kendi molekülünü üretmesinin yanısıra GSYO'larda da bir ilk olacağına dikkat çekiyor.

“GSYO’lar doğru yapılandırılmalı” uyarısı yeniden gündemde

Dr. Kalafat, daha önce yaptığı değerlendirmelerinde, teknoloji GSYO’larının yeterince derinlikli portföy oluşturmaması, kısa vadeli kazanç odaklı hareket etmesi ve spekülatif işlemlere açık olmasını eleştirilmiş, bu yapıların uzun vadede yatırımcı güvenini zedelediğine dikkat çekerek, "Doğru yapılandırılmalı" demişti.

Kalafat, mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını belirterek, daha şeffaf, üretim ve teknoloji odaklı bir modele ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

TSI yatırımıyla ezber bozuluyor

ABD’li ilaç firması TSI’nin Türkiye’de planladığı yatırımın, GSYO sisteminde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

TSI’nin, teknoloji ve biyoteknoloji odaklı projeler üzerinden gerçekleştireceği yatırımın, doğrudan üretim ve Ar-Ge temelli olması dikkat çekiyor.

Bu yatırım, sadece finansal bir ortaklık değil, aynı zamanda bilimsel üretimi ve yüksek katma değerli teknolojiyi merkeze alan yeni bir GSYO modeli olarak değerlendiriliyor.

“Mevcut sorunların dışında olacağız”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Kalafat, TSI yatırımıyla birlikte farklı bir yapı kurulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de ilk kez bizim şirketimiz, mevcut GSYO sorunlarının kapsamı dışında olacak. Kısa vadeli kazanç yerine, uzun vadeli teknoloji ve üretim hedefiyle hareket ediyoruz.”

Bu modelin başarılı olması halinde, diğer GSYO’lar için de örnek teşkil edeceği belirtiliyor.

Türkiye’nin teknoloji ve sağlık ekosistemi için tarihi adım

TSI yatırımıyla birlikte, Türkiye’nin sadece finansal yatırım alanında değil, ilaç ve biyoteknoloji üretiminde de daha güçlü bir konuma gelmesi hedefleniyor.

Uzmanlar, bu sürecin hem yerli girişimcilere hem de uluslararası sermayeye yeni fırsatlar sunacağını ifade ediyor.

Sektör temsilcileri, bu adımın Türkiye’de teknoloji ve sağlık yatırımlarında kalıcı bir dönüşümün başlangıcı olabileceğini vurguluyor.