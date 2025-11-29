  1. Ekonomim
  ABD'li tüketiciler "Black Friday"de milyarlarca dolar harcadı
ABD'li tüketiciler "Black Friday"de milyarlarca dolar harcadı

ABD'de indirimli satışların yapıldığı "Black Friday" olarak adlandırılan Efsane Cuma gününde çevrim içi harcamaların tutarı 11,8 milyar dolara ulaştı.

ABD'li tüketiciler "Black Friday"de milyarlarca dolar harcadı
Adobe Analytics'in verilerine göre, ülkede sınırlı süreli indirimli satışların yapıldığı Efsane Cuma'da çevrim içi satışlar arttı.

Söz konusu günde tüketiciler çevrim içi olarak 11,8 milyar dolarlık rekor harcama yaptı.

Bu günde yapılan harcama tutarında geçen yıla kıyasla yüzde 9'luk artış kaydedildi.

ABD'de Efsane Cuma gününden önce kutlanan Şükran Günü'nde de çevrim içi harcamaların tutarı 6,4 milyar doları buldu.

Alışveriş yapmak isteyenler yapay zekaya yüklendi

Yapay zeka destekli e-ticaret trafiği ise bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 805 artış gösterdi.

Mastercard SpendingPulse verilerine göre de Efsane Cuma'da perakende satışlar bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 4,1 arttı.

ABD'de kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving Day) ile başlayan, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Efsane Cuma (Black Friday), küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday) ve Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönem perakende sektörü için önem taşıyor.

Ülkede "tatil sezonu" olarak adlandırılan bu dönem, büyük perakendeciler için genellikle yılın en kazançlı zamanı olarak nitelendirilirken, Amerikalı tüketicilerin ekonomik durumunun da bir ölçütü olarak değerlendiriliyor.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği tahminlerine göre ülkede "tatil sezonu" satışlarının bu yıl ilk kez 1 trilyon doları aşması bekleniyor.

