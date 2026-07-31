ABD'li tüketicilerin güveni yeniden savaş öncesine döndü: 5 ayın en yüksek seviyesi

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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksinin temmuz ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi temmuzda bir önceki aya kıyasla 5,7 puan artarak 55,2 oldu.

Böylece, endeks şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Endeksin temmuz ayına ilişkin öncü verisi 54,4 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi haziranda ise 49,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, temmuzda 7,1 puan artarak 54,8'e yükseldi.

Tüketicilerin geleceğe yönelik ekonomik beklentilerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 4,7 puan artışla 55,4 seviyesine çıktı.

Enflasyon beklentisi geriledi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye geriledi.

Bu oran, ABD ile İran arasındaki gerilimin başlamasından önce şubatta görülen yüzde 3,4 seviyesinin ve 2024 yılı boyunca kaydedilen seviyelerin üzerinde kalmaya devam etti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise temmuzda yüzde 3,3 seviyesinde sabit kaldı.

Bu oranın, 2024 yılında görülen yüzde 2,8 ila yüzde 3,2 aralığının hafif üzerinde seyretmeyi sürdürdüğü görüldü.

İyileşmelere rağmen ekonomiye yönelik karamsar görünüm sürüyor

Açıklamada değerlendirmelerin yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin son dönemdeki iyileşmelere rağmen bir yıl önceki seviyenin yüzde 11 altında kaldığını belirtti.

Hsu, bunun beş yıldır devam eden yüksek enflasyon ve kalıcı yüksek fiyatlar nedeniyle tüketicilerin ekonomiye ilişkin genel olarak karamsar bakış açısını yansıttığını ifade etti.

Tüketicilerin satın alma gücü gibi doğrudan bütçelerini etkileyen konulara odaklandığını belirten Hsu, siyasi veya askeri gelişmelerin ise daha geri planda kaldığını kaydetti.