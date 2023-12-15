ABD'li yoğurt kralı Chobani kahve zincirlerine rakip oldu

ABD’de en hızlı büyüyen gıda şirketlerinden biri haline gelen Chobani, ABD’nin kahve devi La Colombe'u 900 milyon dolara satın aldı.

Perakende, kafe, gıda hizmetleri ve doğrudan tüketici gibi farklı kanallarda geniş bir müşteri kitlesine hitap eden bir marka olarak öne çıkan La Colombe, özellikle hazır içilebilir kahve kategorisinde dikkat çekiyor. Chobani'nin bu stratejik satın alma hamlesi, hızlı büyüyen 5 milyar dolarlık ABD hazır içecek kahve kategorisinde önemli bir oyuncu olan La Colombe'un sahip olduğu perakende tecrübesinden yararlanarak yeni pazarlarda genişleme ve büyüme hedefini destekliyor.

900 milyon dolarlık bu stratejik satın almayla birlikte, Chobani olarak kahve kategorisindeki varlığını daha da güçlendirdiklerini belirten Chobani'nin Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Gıda sektörünun satışları artırmak için zorluklarla karşılaştığı bir dönemde, Chobani’nin çift hanelere ulaşan hacim odaklı satış büyümesi ve önemli bir kar marjı genişlemesi sağladığını ifade etti. Chobani’nin gelecekteki büyüme stratejisini belirleme konusunda her zamankinden daha güçlü ve iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Ulukaya, 'Zaten daha once Chobani krema ürünleriyle kahve kategorisine yatırım yapmıştık ve La Colombe'u Chobani ailesine katmanın heyecanını yaşıyoruz. La Colombe'un lezzetli, yüksek kaliteli soğuk demleme kahvesi ve hazır içeceğini, Keurig Dr Pepper’in güçlü distribütörlük desteği ile gelecek neslin tüketicilerine sunma fırsatından dolayı heyecanlıyız.Özellikle La Colombe'un perakende deneyimi, ürün portföyü ve geniş müşteri tabanıyla yeni kanallarda etkin bir şekilde büyümeyi hedefliyoruz.” dedi.

Satın almayla La Colombe, Chobani'nin bir parçası haline gelirken, aynı zamanda bağımsız bir marka olarak faaliyetlerine devam edecek. Bu yaklaşım ile iki şirket arasında iş birliği ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmasının yanı sıra, La Colombe'nin bilinen benzersiz kimliğini ve yenilikçi ruhunu korumayı amaçlıyor.

Chobani bu stratejik satın alma ile ayrıca Chobani'nin kahve kreması, yulaf sütü ve ana yoğurt portföyünü, La Colombe’un ürün yelpazesiyle uyumlu bir şekilde birleştirmeyi hedefliyor. Bu birleşme, Chobani'nin büyüme stratejisini desteklerken, La Colombe’un pazardaki konumunu da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu stratejik birleşme, Chobani'nin küresel bir yiyecek ve içecek devi olarak genişleme hedeflerine daha da yaklaşmasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Chobani'nin global ölçekte büyüme ve La Colombe’un kaliteli ürünlerini daha fazla tüketiciyle buluşturma hedeflerini güçlendiriyor.