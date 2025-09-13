ABD'nin Çinli şirketleri kontrol listesine almasına Çin'den tepki

  1. Ekonomim
Çin, ABD'nin, aralarında yarı iletkenler, biyoteknoloji, havacılık, ticaret ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösterenlerin de olduğu 23 Çinli şirketi, "ulusal güvenliğe ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle ihracat kontrolü uygulanacak varlık listesine almasına tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin ulusal güvenlik kavramının sınırlarını aşırı esneterek Çinli şirketlere yaptırım uygulamak için ihracat kontrollerini istismar ettiği savunuldu.

ABD'nin bu türden uygulamalarıyla Çin'den ve diğer ülkelerden şirketlere baskı uyguladığı, olağan ticari alışverişleri engellediği, küresel piyasaların işleyişini sekteye uğratarak işletmelerin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verdiği, küresel sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarının altını oyduğu ileri sürülen açıklamada şunlar kaydedildi:

"ABD, uluslararası düzen ve ulusal güvenlik bahanesiyle gerçekte tek taraflı ve zorbaca uygulamalara başvuruyor, kendi çıkarlarını diğer ülkelerin kalkınma haklarının üzerine koyuyor."

Açıklamada, Washington yönetimine, ulusal güvenlik kavramının sınırlarını esnetmeye ve Çinli şirketlere mantıksız şekilde baskı uygulamaya son verme çağrısı yapılırken Çin hükümetinin, ülke şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağı vurgulandı.

"Gerçek niyetine ilişkin soru işaretlerine yol açıyor"

Çin ve ABD'nin ekonomi ve ticaret görüşmeleri için 14 Eylül'de Madrid'de bir araya geleceği hatırlatılan açıklamada, "Bu arka planda, ABD'nin Çin işletmelerine yaptırım uygulama kararı, gerçek niyetine ilişkin soru işaretlerine yol açıyor." ifadesine yer verildi.

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 12 Eylül'de, "ulusal güvenliğe ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle aralarında 23 Çin şirketinin olduğu 32 firmayı "özel lisansa tabi kuruluşlar" listesine eklediğini bildirmişti.

