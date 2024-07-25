ABD'nin dev bankasından Türkiye için ezber bozan enflasyon ve dolar öngörüsü

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe artırarak B3 seviyesinden B1 seviyesine yükseltirken, ABD’nin dev bankalarından Wells Fargo, önümüzdeki 2 yıl içinde Türkiye’nin kredi notu artışlarının sürmesini bekliyor.

Yabancı kuruluşlar, son günlerde dolar/TL, enflasyon ve faiz beklentilerini birbiri ardına sıralıyor.

Dolar/TL’de yıl sonu beklenti 36-38 seviyelerinde olurken, Wells Fargo'nun Döviz Stratejisti Brendan McKenna, CNBC-e’den Safa Gümüş’e beklentilerini açıkladı.

Ortodoks politikalara dönüşle gözünü Türkiye’ye diken yabancı yatırımcılar ve kurumların Türkiye’ye yönelik beklentileri son günlerde birbirini izliyor.

Ekonomi yönetiminin beklenti ve tahminleriyle paralel ilerleyen raporlarda, 2024 yıl sonu enflasyon beklentileri ortalama yüzde 41,69, medyan olarak yüzde 42,45 seviyesinde görülüyor.

Dolar/TL’de de tahminler ortalama 36-38 seviyelerinde görülüyor.

Tüm raporlarda “güçlü bir dezenflasyon” öngörüsü göze çarparken, “riskler” konusunda uyarılar da eksik olmuyor.

Wells Fargo’nun Döviz Stratejisti ve Uluslararası Ekonomisti Brendan McKenna, Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik beklentilerde raporlardan sapma gösteriyor.

“Enflasyonda yıl sonu beklentimiz yüzde 55-60 aralığında”

Wells Fargo’dan McKenna, TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisini “iddialı” bulurken, muhtemelen yıl sonunda enflasyonun, resmi beklentilerin oldukça üstünde yüzde 55 ila 60 bandında beklediklerini açıkladı. Enflasyonda önemli gerileme için yüzde 50 politika faizinin “bile yeterli olmayabileceğini” ifade etti.

“Dolar/TL’de yıl sonu için beklentimiz 32,5”

McKenna dolar/TL paritesine ilişkin yıl sonu beklentilerini 32,5 TL olarak açıklarken, paritedeki güncel seviyelerin zirve olduğunu ve TL’nin yıl sonuna kadar kademeli olarak toparlanmasını beklediklerini söyledi.

“Gelecek dönemde not artırımları gelebilir”

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu, “sürpriz ve nadir” bir şekilde 2 seviye birden artırırken, S&P ve Fitch de geçen aylarda not artırımına gitmişti. Türkiye’nin kredi notu hala yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında bulunuyor.

Wells Fargo’ya göre ise ilerleyen zamanlarda Türkiye’nin kredi notunda yeni artışlar görmek mümkün. Gelecek 12 – 24 aylık dönemde ülkenin ‘rasyonel’ ekonomi politikalarına daha sıkı bağlanması ve kurumların kredibilitesinin artması ile birlikte derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunda iyileştirme yapabileceklerini belirtiyorlar.

“Ortodoks politikalar sürdürülürse yabancı yatırımcı ilgisi artar”

Wells Fargo, gelecek dönemde en büyük risk noktasının ‘ortodoks ekonomi politikalarının’ sürdürülmesi ve TCMB’nin para politikası konusunda bağımsızlığını sürdürmesi olarak görüyor. Bu riskler gerçekleşmediğinde yabancı yatırımcı girişinin sürmesini beklediklerini ifade etti.