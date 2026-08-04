ABD'nin dış ticaret açığı haziranda daraldı

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ABD'de mal ve hizmet dış ticaret açığı haziran ayında 73,26 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi açığın 72,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Mayıs ayına ilişkin dış ticaret açığı verisi ise 77,58 milyar dolardan 77,65 milyar dolara revize edildi.

İhracat ve ithalat geriledi

Haziranda dış ticaret açığı bir önceki aya göre 4,4 milyar dolar azalarak yüzde 5,6 daraldı.

Bu dönemde ihracat aylık bazda yüzde 0,9 düşüşle 314,73 milyar dolara, ithalat ise yüzde 1,8 gerileyerek 387,99 milyar dolara indi.

Mal ticareti açığı azaldı

Mal ticareti açığı haziranda 3,9 milyar dolar azalarak 102,1 milyar dolara gerilerken, hizmet ticareti fazlası 500 milyon dolar artışla 28,8 milyar dolara yükseldi.

Mal ihracatı 4 milyar dolar düşüşle 206,9 milyar dolar olurken, bu gerilemede ham petrol ihracatındaki 5,7 milyar dolarlık ve akaryakıt ihracatındaki 1,6 milyar dolarlık azalış etkili oldu.

Hizmet ihracatı ise 1,1 milyar dolar artarak 107,8 milyar dolara çıktı.

İlk altı ayda açık yüzde 33,8 geriledi

Yılın ilk altı ayında ABD'nin dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 azalarak 371,2 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde ihracat yüzde 11,7 artarken, ithalattaki artış yüzde 0,4 ile sınırlı kaldı.