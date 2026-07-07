ABD'nin dış ticaret açığı mayısta son 14 ayın zirvesine çıktı

ABD'nin mal ve hizmet ticareti açığı, mayıs ayında 77,6 milyar dolara çıkarak Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Nüfus Sayım Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı nisan ayındaki revize edilmiş 54,6 milyar dolara kıyasla 23 milyar dolar arttı.

Piyasa beklentisi mayıs ayında dış ticaret açığının 78,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açık beklentinin hafif altında kalsa da aylık bazda belirgin bir genişleme kaydetti.

Mayıs ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 3,2 gerileyerek 317,7 milyar dolara inerken, ithalat yüzde 3,3 artışla 395,3 milyar dolara yükseldi. Nisan ayında ihracat 327,1 milyar dolar, ithalat ise 383,0 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Açığın artışında mal ticareti dengesindeki bozulma etkili oldu. Mal ticareti açığı mayısta 23,6 milyar dolar artarak 106,5 milyar dolara çıkarken, hizmetler fazlası 0,6 milyar dolarlık artışla 28,9 milyar dolara ulaştı.

Geçen yıla göre yüzde 40 azaldı

Buna karşın yılın ilk beş ayı dikkate alındığında, mal ve hizmet ticareti açığı geçen yılın aynı dönemine göre 203,9 milyar dolar, yani yüzde 40,6 azaldı. Aynı dönemde ihracat 164,7 milyar dolar (yüzde 11,7) artarken, ithalat 39,2 milyar dolar (yüzde 2,1) geriledi.

Mayıs sonu itibarıyla üç aylık ortalama mal ve hizmet ticareti açığı 7,5 milyar dolar artarak 62,9 milyar dolara yükseldi. Üç aylık ortalama ihracat 321,5 milyar dolar, ortalama ithalat ise 384,5 milyar dolar olarak gerçekleşti

Mayıs ayında mal ihracatı 11,3 milyar dolar azalarak 210,6 milyar dolara gerilerken, düşüşte sanayi malzemeleri ve materyalleri ihracatındaki 5,5 milyar dolarlık azalma öne çıktı. Ayrıca parasal olmayan altın ihracatı 6,2 milyar dolar, diğer değerli metaller 1,3 milyar dolar ve doğal gaz ihracatı 1,1 milyar dolar geriledi.

Buna karşılık ham petrol ihracatı 2 milyar dolar arttı. Sermaye malları ihracatı 3,5 milyar dolar gerilerken, bilgisayar ihracatı 2,1 milyar dolar, bilgisayar aksesuarları 2 milyar dolar düştü. Tüketim malları ihracatı 2,1 milyar dolar, ilaç preparatları ihracatı ise 0,9 milyar dolar azaldı.