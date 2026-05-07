Abdullah Tolu vergi revizyonunu değerlendirdi!
TBMM komisyonunda kabul edilen torba yasa teklifinde kurumlar vergisine ilişkin dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. İmalatçı ve ihracatçılara yönelik planlanan indirim modeli kaldırılırken, üretim ve zirai faaliyetlere özel yeni bir oran belirlendi. Konuya ilişkin konuşan Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, değişikliğin komisyon sürecinde verilen bir önergeyle gerçekleştiğini belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen torba yasa teklifinde, kurumlar vergisi oranlarına ilişkin önemli bir revizyon yapıldı. Teklifin ilk halinde yer alan bazı vergi indirimleri, komisyon aşamasında verilen önergeyle değiştirildi.
Yapılan düzenleme ile vergi indirimi kapsamı yeniden şekillendirilerek doğrudan üretim faaliyetlerine odaklanıldı.
"Tek değişiklik önergeyle yapıldı"
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, değişikliğin komisyon sürecinde verilen bir önergeyle gerçekleştiğini belirtti.
Tolu, düzenlemeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Tek değişiklik, komisyon görüşmeleri sırasında verilen ve kabul edilen bir önergeyle yapıldı. Söz konusu önerge ile, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının yüzde 12,5 olarak uygulanması öngörüldü.”
Torba Yasa Telifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi.— Abdullah Tolu (@AbdullahTolu1) May 6, 2026
Tek değişiklik, komisyon görüşmeleri sırasında verilen ve kabul edilen bir önergeyle yapıldı.
Söz konusu önerge ile, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden…
Eski vergi indirimi modelinden vazgeçildi
Torba yasa teklifinin ilk halinde yer alan;
-İmalatçı-ihracatçılar için yüzde 9
- İhracatçılar için yüzde 14
oranında kurumlar vergisi uygulanmasına yönelik düzenleme komisyonda çıkarıldı.
Yeni düzenleme ile birlikte yalnızca üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlara yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanması öngörüldü.
Torba Yasa Teklifi’nde yer alan ve kurumlar vergisi oranının, imalatçı-ihracatçılar için %9’a, ihracatçılar için %14’e indirilmesine ilişkin düzenlemeden vazgeçildi.— Abdullah Tolu (@AbdullahTolu1) May 6, 2026
Bunun yerine, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran…
Genel Kurul'da gündeme gelecek
Komisyonda kabul edilen teklifin, önümüzdeki hafta Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Ekonomi çevreleri, değişikliğin özellikle sanayi ve tarım sektörüne etkilerinin yakından izleneceğini belirtiyor.
“Türkiye Yüzyılı" paketinde revizyon
Söz konusu düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce duyurulan “Türkiye Yüzyılı Yatırım Programı” kapsamında gündeme gelen vergi paketinde yapılan bir revizyon olarak değerlendiriliyor.
Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu da söz konusu vergi düzenlemelerini daha önce 6 ana başlıkta ele almıştı.