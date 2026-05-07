Abdullah Tolu vergi revizyonunu değerlendirdi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen torba yasa teklifinde, kurumlar vergisi oranlarına ilişkin önemli bir revizyon yapıldı. Teklifin ilk halinde yer alan bazı vergi indirimleri, komisyon aşamasında verilen önergeyle değiştirildi.

Yapılan düzenleme ile vergi indirimi kapsamı yeniden şekillendirilerek doğrudan üretim faaliyetlerine odaklanıldı.

"Tek değişiklik önergeyle yapıldı"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, değişikliğin komisyon sürecinde verilen bir önergeyle gerçekleştiğini belirtti.

Tolu, düzenlemeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Tek değişiklik, komisyon görüşmeleri sırasında verilen ve kabul edilen bir önergeyle yapıldı. Söz konusu önerge ile, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının yüzde 12,5 olarak uygulanması öngörüldü.”

Torba Yasa Telifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi.



Tek değişiklik, komisyon görüşmeleri sırasında verilen ve kabul edilen bir önergeyle yapıldı.



Söz konusu önerge ile, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden… — Abdullah Tolu (@AbdullahTolu1) May 6, 2026

Eski vergi indirimi modelinden vazgeçildi

Torba yasa teklifinin ilk halinde yer alan;

-İmalatçı-ihracatçılar için yüzde 9

- İhracatçılar için yüzde 14

oranında kurumlar vergisi uygulanmasına yönelik düzenleme komisyonda çıkarıldı.

Yeni düzenleme ile birlikte yalnızca üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlara yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanması öngörüldü.

Torba Yasa Teklifi’nde yer alan ve kurumlar vergisi oranının, imalatçı-ihracatçılar için %9’a, ihracatçılar için %14’e indirilmesine ilişkin düzenlemeden vazgeçildi.



Bunun yerine, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran… — Abdullah Tolu (@AbdullahTolu1) May 6, 2026

Genel Kurul'da gündeme gelecek

Komisyonda kabul edilen teklifin, önümüzdeki hafta Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Ekonomi çevreleri, değişikliğin özellikle sanayi ve tarım sektörüne etkilerinin yakından izleneceğini belirtiyor.

“Türkiye Yüzyılı" paketinde revizyon

Söz konusu düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce duyurulan “Türkiye Yüzyılı Yatırım Programı” kapsamında gündeme gelen vergi paketinde yapılan bir revizyon olarak değerlendiriliyor.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu da söz konusu vergi düzenlemelerini daha önce 6 ana başlıkta ele almıştı.