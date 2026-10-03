Abdurrahman Yıldırım değerlendirdi: Fon krizinin borsaya faturası 117 milyar dolar

Yatırım fonlarında satışı tetikleyecek herhangi bir dış gelişme bulunmadığını belirten Abdurrahman Yıldırım, sürecin yurt içinde 28 Ağustos'ta açıklanan yeni Fon Rehberi düzenlemesiyle başladığını ifade etti. O tarihten itibaren hisse senedi piyasasının hem fiyat hem de değer olarak gerilediğine dikkat çeken Yıldırım, eylül sonu itibarıyla borsa piyasa değerinden yaklaşık 117 milyar dolarlık erime yaşandığını ve hisse senedi değerlerinde yaklaşık üçte bir oranında düşüş meydana geldiğini söyledi.

Piyasadaki sert erimenin perde arkası

Piyasadaki sert erimenin nedenlerini detaylandıran Yıldırım; fiktif işlemlerle fiyatı şişirilen hisse senetleri ve fon faaliyetlerinin durdurulmasının yanı sıra, tasfiye kararı sonrası fonların elindeki menkul kıymetleri satma zorunluluğunun fiyatları aşağı çektiğini belirtti. İki haftalık süreçte para piyasası fonlarında 468 milyar TL'lik bir küçülme kaydedilirken, fon müşterilerine bilgilendirme yapılmaması da piyasada korku ve likidite sıkışıklığına yol açtı.

1 milyon TL ödeme kararı piyasalara güven verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) müdahalelerini değerlendiren Yıldırım, 1 milyon TL'ye kadar olan ödemelerin büyük-küçük yatırımcı ayrımı yapılmaksızın ödenmesi kararını en belirleyici hamle olarak niteledi.

Yaklaşık 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren bu kararla küçük yatırımcıların endişelerinin giderildiğini ve likidite akışının sağlandığını belirten Yıldırım, devletin konuyu sahiplenmesiyle piyasaların pozitif tepki verdiğini ve ‘en kötünün geride kalmış olabileceğini’ ifade etti.

"Geçmişteki ponzi ve saadet zinciri vakalarına benziyor"

SPK’nın eski başkanının aşırı fiyat artışlarına dair açıklamalarını eleştiren Yıldırım, durumu 1980'lerdeki banker krizine ve dönemin Maliye Bakanı Kaya Erdem'in söylemlerine benzetti. Yaşanan fon krizinin yapısı gereği Titan, Çiftlik Bank ve Jet Fadıl gibi geçmişteki ponzi/saadet zinciri örnekleriyle benzerlik taşıdığını belirten Yıldırım, denetleyici kurumların bu tür piyasa bozucu hareketlere çok daha erken aşamada müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.