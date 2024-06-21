ABD’ye makine ihracatı yüzde 70 arttı, 5 ayda geçen seneyi yakaladı

ANKARA

Türkiye’nin makine ihracatı geçen yıla göre yüzde 10’luk artışla Mayıs ayında 2.5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Ocak-Mayıs döneminde ise 11.7 milyar dolarlık ihracat ile geçen yılın aynı dönemindeki seviyeye ulaşıldı.

Sektörün Mayıs ayı ihracat verilerini değerlendiren Makine İhracatçıları Birliği(MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Avrupa’da kırılganlık ile Rusya’ya yaptırımların arttığı dönemde gözlerini ABD pazarına çevirdiklerini belirtirken, ithalatta da yüzde 2.8’lik azalma olduğunu bildirdi. Karavelioğlu, değerli TL’nin ihracatçının rekabet gücünü sınırlamasına rağmen, yeni ithalat rejimi sayesinde sağlanan ithalat gerilemesini olumlu bulduklarının altını çizdi.

Rekor kırdı

Karavelioğlu’nun verdiği bilgilere göre, Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı, geçen yılın aynı dönemindeki verileri yakalayarak 11,7 milyar dolar oldu. Mayıs ayında 2,5 milyar dolar ile yeni rekor kırılırken, ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.8, önceki aya göre ise yüzde 31.4 oranında artış gösterdi.

“ABD’ye ihracat yüzde 70 arttı”

Mart ve Nisan aylarında ihracatta yaşanan düşüşün Mayıs ayında toparlandığını ifade eden Kutlu Karavelioğlu, en büyük 5 ihracat pazarından birisi olan ABD’ye yönelik ihracatın yüzde 70.3 arttığına dikkat çekti.

Karavelioğlu, içten yanmalı motor ve aksamı ihracatının yüzde 15,2 arttığı bu dönemde, tarım ve ormancılık makineleri, takım tezgâhları ile tekstil ve konfeksiyon makinelerinde ihracat artışlarının yüzde 30’un üzerinde olduğunu anlattı.

“ABD’ye ihracat yıllık 2,5 milyar dolara yaklaşacak”



FED’in uyguladığı yüksek faiz ortamına rağmen, Başkanlık seçimi öncesinde ekonomide çarkların hızlı dönmeye devam ettiği ABD’nin, yılın geri kalan kısmı için makine siparişlerinin en hızlı arttığı pazar olacağını belirten Karavelioğlu,

“Ekonomisindeki her türlü gelişmenin sektörümüzü doğrudan etkilediği Almanya’nın, resesyondan çıkışına yönelik belirsizlikler sürüyor. Büyük ölçüde inşaat sektöründeki sıkıntılar nedeniyle Almanya sanayi üretimi üst üste iki aydır geriliyor. Bu yılın ilk çeyreğinde makine ithalatı geçen yıla göre yüzde 3 gerileyen Almanya’daki durum dikkate alındığında, ihracatımızı koruyarak pazar payımızı artırabilmiş oluşumuz büyük başarı. Son dönemde birkaç Avrupa ülkesinde birden gündeme gelen erken seçim tartışmalarıyla endişeler artsa da ECB’nin faiz indirimlerine bağlı olarak beklenen canlanmanın makine ihracat verilerimize olumlu yansıyacağı muhakkak. Bu hızda devam ederse, serbest bölgelerden de önemli sevkiyat yapmakta olduğumuz ABD’ye makine ihracatımız yıl sonunda 2,5 milyar dolara yaklaşacaktır.” Değerlendirmesinde bulundu.

“Rusya’nın makine ve teknolojide Çin’le el sıkışması büyük kayıp”

İSO’nun İhracat İklimi Endeksi raporunun, Türkiye’nin tedarikçi olduğu ülkelerdeki ekonomik aktivitelerin hareketlenmeye başladığını gösterdiğini vurgulayan Kutlu Karavelioğlu,

“Fakat yeni dönemde ülkelerin mali politikaları kadar önemli bir belirleyen de dış politikaları olacaktır. Örneğin Rusya ile Çin arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması, Rusya’da büyük zahmetlerle kurduğumuz ve son dönemde yaptırımlar nedeniyle sekteye uğrayan ticari bağlantılarımızı zayıflatıp makine varlığımızı olumsuz etkileyecektir. Bu devasa pazarı Çin’e kaptırmanın huzursuzluğunu yaşayan Batılı işletmeler için, Rusya’ya makine ihracatı konusunda yeni arayışlar gündeme gelecektir” dedi.

“Teknolojik ürün yerine işi görmeye yetecek ürünlere talep artıyor”

Dünyada son dönemlerde yüksek teknolojili sermaye malları yerine, mevcut işi görmeye yetecek kalitede basit makinelere talebin arttığına dikkat çeken Kutlu Karavelioğlu, bunun literatürde ‘Frugal Konsept’ olarak tanımlandığı bilgisini verdi.

Karavelioğlu, Türkiye’de ise finansman maliyetlerinin çok yükseldiği bu dönemde sanayicinin harcama iştahındaki azalmayı farklı göstergelerden takip ettiklerini belirterek

“Makine teçhizat yatırımlarının yüzde 11,9 oranında arttığı ilk çeyreğin ardından TÜİK sanayi endeksinin üretimde daralmayı işaret ettiği Nisan ayında, sermaye malı üretimi yüzde 11,4 düşerken makine ve ekipmanların onarım ve kurulum harcamaları yüzde 19,1 arttı” şeklinde konuştu.